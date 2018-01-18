ساختمان شهرداری فرون آباد دهه فجر کلنگ زنی می شود

کوروش میرزایی، در حاشیه بازدید محمد حسین مقیمی، استاندار تهران از شهر فرون آباد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات پروژه بین المللی خشکبار فرون آباد با حضور استاندار تهران بررسی شد و توضیحات لازم در خصوص این مرکز و مشکلات آن به استاندار ارائه شد.

وی افزود: استاندار تهران همچنین از پروژه های شهرداری فرون آباد بازدید کرد.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: احداث ۲ پارک ۲ هکتاری در سال آینده در فرون آباد کلید زده خواهد شد، همچنین کلنگ ساختمان جدید شهرداری فرون آباد در دهه فجر بر زمین زده خواهد شد.

میرزایی اضافه کرد: همچنین منبع آب شهر فرون آباد، که با پیگیری های نماینده پاکدشت در مجلس و دریافت حق آبه از سد ماملو در مسیر راه اندازی قرار گرفت، در زمینی که شهرداری فرون آباد در اختیار گذاشت راه اندازی می شود، تا مشکلات آب مردم عزیز این منطقه مرتفع شود.

وی گفت: شهرداری فرون آباد با پیشبرد این پروژه ها در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت، تا در حد توان به مردم عزیز این منطقه خدمت کنیم، شهر فرون آباد رو به آبادانی است و در سال آینده شاهد تحولات بسیار عظیم در این شهر خواهیم بود.