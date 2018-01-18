  1. استانها
  2. تهران
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

شهردار فرون آباد:

ساختمان شهرداری فرون آباد دهه فجر کلنگ زنی می شود

ساختمان شهرداری فرون آباد دهه فجر کلنگ زنی می شود

پاکدشت- شهردار فرون آباد از کلنگ زنی ساختمان این شهرداری در دهه فجر خبر داد و افزود: همچنین ۲ پارک ۲ هکتاری در این شهر سال آینده کلید زده می شود.

کوروش میرزایی، در حاشیه بازدید محمد حسین مقیمی، استاندار تهران از شهر فرون آباد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات پروژه بین المللی خشکبار فرون آباد با حضور استاندار تهران بررسی شد و توضیحات لازم در خصوص این مرکز و مشکلات آن به استاندار ارائه شد.

وی افزود: استاندار تهران همچنین از پروژه های شهرداری فرون آباد بازدید کرد.

شهردار فرون آباد اضافه کرد: احداث ۲ پارک ۲ هکتاری در سال آینده در فرون آباد کلید زده خواهد شد، همچنین کلنگ ساختمان جدید شهرداری فرون آباد در دهه فجر بر زمین زده خواهد شد.

میرزایی اضافه کرد: همچنین منبع آب شهر فرون آباد، که با پیگیری های نماینده پاکدشت در مجلس و دریافت حق آبه از سد ماملو در مسیر راه اندازی قرار گرفت، در زمینی که شهرداری فرون آباد در اختیار گذاشت راه اندازی می شود، تا مشکلات آب مردم عزیز این منطقه مرتفع شود.

وی گفت: شهرداری فرون آباد با پیشبرد این پروژه ها در مسیر توسعه قرار خواهد گرفت، تا در حد توان به مردم عزیز این منطقه خدمت کنیم، شهر فرون آباد رو به آبادانی است و در سال آینده شاهد تحولات بسیار عظیم در این شهر خواهیم بود.

کد مطلب 4203575

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها