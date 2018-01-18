زلزله جوادآباد مربوط به گسل پیشوا است

مهدی زارع، در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص زلزله ۲.۴ ریشتری ساعاتی قبل در جوادآباد از توابع شهرستان ورامین اظهار داشت: برخی افراد بیان می کنند، که گسل جوادآباد فعال شده است، در حالی که اصلا گسلی به نام جواد آباد نداریم.

وی ادامه داد: زلزله جنوب تهران مربوط به گسل پیشوا است.

استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله در پاسخ به این پرسش که آیا این زلزله نشان می دهد که گسل پیشوا فعال شده است، گفت: گسل پیشوا از قبل فعال بوده است.

محمد حیدری، بخشدار جوادآباد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این زلزله با بیان این که زلزله مذکور خسارتی نداشته است، از آماده باش ستاد مدیریت بحران جوادآباد خبر داد.

جواد آباد بزرگ ترین بخش استان تهران بوده و در جنوب این استان قرار دارد.