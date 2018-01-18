شناسایی ۳۶۹۳ بیمار مبتلا به ایدز در استان کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ۸۵ پایگاه بهداشتی در حاشیه شهر ایجاد شده که خدمات مشاوره ، پیشگیری و شناسایی بیماران را برعهده دارند.

وی با اشاره به اینکه️ ۳۶۹۳ بیمار مبتلا به ایدز در استان شناسایی شده است، افزود: تمام خدمات لازم به بیماران مبتلا به ایدز به صورت رایگان ارائه می شود.

شکیبا️ افزایش ابتلای بانوان به ایدز ، کاهش سن ابتلا و گسترش مواد مخدر صنعتی را از موارد نگران کننده در کشور دانست و گفت:️ خدمات مشاوره ای و بهداشتی رایگان و محرمانه از اقدامات لازم در پیشگیری از بروز ایدز است و کلیه افرادی که رفتار های پر خطر دارند با مراجعه به پایگاه های بهداشتی سطح شهر می توانند از این خدمات بهره مند شوند.

وی افزود:️ متاسفانه امروزه راه انتقال این بیماری از طریق جنسی رو به افزایش است و باید اقدامات بیشتری در خصوص پیشگیری از آن صورت گیرد.