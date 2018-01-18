چین در تدارک استقرار زیر دریایی هسته ای در «گوادر» پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زی نیوز، چین در حال ایجاد زیر ساخت های لازم برای استقرار زیر دریایی هسته ای در بندر گوادر، واقع در جنوب غربی پاکستان است.

امری که نارضایتی هند از نفوذ بیش از اندازه پکن در گوادر، در مورد احتمال اینکه نفوذ چین در این بندر با هدفی بیش از تجارت صورت گرفته، را به دنبال داشته است.

بر اساس این گزارش، طرح توسعه بندر گوادر پاکستان از طریق کریدور اقتصادی چین- پاکستان، در واقع سبب دسترسی مستقیم چین به آبهای اقیانوس هند و افزایش توان نیروی دریایی پکن در این منطقه می گردد.

لذا ایجاد پایگاهی برای استقرار زیر دریایی های هسته ای در این منطقه نیز به پکن اجازه انجام عملیات و همچنین تحت فشار قرار دادن نیروی دریایی هند را خواهد داد.

زی نیوز در ادامه نوشت که اخیرا که یک هیئت بلندپایه از مقامات چینی از اسلام آباد بازدید و با فرماندهان نیروی دریایی پاکستان دیدار کرده اند، تا روند ایجاد زیر ساخت های لازم برای استقرار این زیردریایی های هسته ای را تسریع ببخشند.

این گزارش می افزاید که چین مشتاق است تا ایجاد ۳ پایگاه زیردریایی هسته ای در سواحل جنوبی پاکستان را عملیاتی کند.

افزون بر این سازمان های اطلاعاتی ارتش هند نیز چندی پیش گزارش هایی از گشت زنی زیر دریایی های هسته ای چین در نزدیکی سواحل هند را گزارش داده بودند.

لازم به ذکر است که پکن چندی پیش ایجاد یک پایگاه نظامی در جیبوتی را عملیاتی کرد. جیبوتی کشوری مهم در شاخ آفریقا به حساب می آید که دارای موقعیت راهبردی میان دریای احمر و خلیج عدن است و به دلیل نزدیکی و مجاورت خلیج عدن، دریای احمر و سواحل یمن، به پایگاهی برای آمریکا، فرانسه، ایتالیا، پاکستان و ژاپن تبدیل شده است.

از طرفی چندی پیش اعلام شد که چین قصد ایجاد یک پایگاه نظامی در بندر «جیوانی» پاکستان جایی نزدیک به بندر «چابهار» در نزدیکی مرزهای ایران را دارد، اما پکن ساخت این پایگاه نظامی را رد کرد.