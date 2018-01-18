مدیران دستگاه های اجرایی در مسیر کسب رضای پروردگار حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام محمدعلی نکونام در دیدار با مدیر کل ورزش وجوانان استان با اشاره به مسئولیت ها و پست های مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی، افزود: نگاه به مسئولیت ها و پست ها باید اول تعریف شده و سپس جهت دار باشد، به شکلی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، جهت حرکت فقط در مسیر توحیدی و کسب رضای پروردگار متعال بوده و در تمامی مسئولیت ها این جهت و خط مسیر حرکت باید از اولویت اول مدیران باشد.

نماینده ولی فقیه در استان ادامه داد: ورزش به عنوان یکی از بهترین عرصه ها و زیرساخت ها برای کمال انسان محسوب شده و اگر حرکت و جهت دهی در این مسیر به شکل مطلوب انجام پذیرد، آنگاه ورزش مایه رشد و سعادت جوانان خواهد بود.

امام جمعه شهرکرد به ورزش ها و رشته هایی که با فرهنگ دینی و ملی ایران اسلامی همخوانی بیشتری دارند اشاره و فرمود: ضمن تشویق جوانان به فعالیت در این مقوله، کار در این رشته ها و کسب نتیجه مطلوب به مراتب سهل تر و مهم تر خواهد بود.