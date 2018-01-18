ورزش همگانی در چهارمحال و بختیاری توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، حمید کریمی در دیدار با امام جمعه شهرکرد، استان چهارمحال وبختیاری را یکی از بکرترین و سالم ترین استان های کشور از نظر فرهنگی و ورزشی عنوان کرد.

وی گفت: این استان با داشتن جوانان توانمند، پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب قهرمانی کشور را دارد.

وی همچنین بر سرمایه گذاری در بخش ورزش همگانی به عنوان زیرساخت ورزش قهرمانی تاکید داشته و حرکت به این سمت را از برنامه های اصلی خود اعلام کردند.

حمید کریمی درپایان به امر ورزش که یکی از اولین اصول توصیه شده دین اسلام بوده اشاره و گفت: ورزش در راستای سعادت انسان و ابزاری مهم برای هدایت مردم به سمت رستگاری است.