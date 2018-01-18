جلسه تصویب تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی عراق به شنبه موکول شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الغد»، جلسه پارلمان عراق به منظور تصویب تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور به روز شنبه موکول شد. در این جلسه که امروز به ریاست «سلیم الجبوری» رئیس پارلمان عراق برگزار شده بود، قرار بود تا تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور تعیین شود.

جاسم محمد جعفر از نمایندگان نزدیک به حیدر العبادی نخست وزیر عراق اعلام کرد که دو پیشنهاد در خصوص برگزاری انتخابات پارلمانی وجود دارد، پیشنهاد اول به وسیله حیدر العبادی اعلام شده که خواستار برگزاری انتخابات در ۱۲ ماه می است و پیشنهاد دیگری نیز وجود دارد که خواستار برگزاری انتخابات در تاریخ دسامبر ۲۰۱۸ است.

به گفته این نماینده پارلمان عراق، سلیم الجبوری رئیس پارلمان برگزاری رأی گیری به صورت محرمانه در خصوص تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی را خواستار شده بود که با موافقت ۱۴۹ نماینده از اصل ۲۶۰ نماینده رو به رو و این مسأله با مخالفت نمایندگان ائتلاف ملی مواجه شد.

نمایندگان ائتلاف ملی از سلیم الجبوری خواسته بودند تا رأی گیری مجددا صورت بگیرد و آراء مجددا مورد شمارش قرار بگیرد که سلیم الجبوری با این مسأله مخالفت کرده است.

بر اساس این خبر سلیم الجبوری به مدت ۱۰ دقیقه برای رایزنی با جریان های سیاسی جلسه پارلمان را تعلیق کرد که این رایزنی ها به نتیجه خاصی منجر نشد و در نهایت نمایندگان ائتلاف ملی (ائتلاف شیعیان عراق) جلسه پارلمان را ترک کرد و به همین دلیل با ساقط شدن جلسه از حد نصاب رأی گیری به روز شنبه موکول شد.

یک کارشناس حقوقی عراقی اعلام کرده که سلیم الجبوری با برگزاری رأی گیری محرمانه قوانین داخلی پارلمان را نقض کرده است. رسانه های عراقی گزارش داده اند که سلیم الجبوری اعلام کرده که رأی گیری در خصوص تصویب تاریخ برگزاری انتخابات در روز شنبه به صورت علنی برگزار خواهد شد.

برخی جریان های عراقی به ویژه گروه های سیاسی اهل سنت به دنبال به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی عراق هستند در حالی که نخست وزیر این کشور بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده بر اساس قانون اساسی، پافشاری می کند.