آموزش کمک پرستاران متوقف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مریم حضرتی در همایش مدیران پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور، با بیان اهمیت پرداختن به بحث سالمندی افزود: بی شک ۳۰ سال آینده، کشور ما، کشوری سالمند خواهد بود و زمان زیادی برای برنامه ریزی در این خصوص نداریم و لازم است با شتاب بیشتری در این راستا قدم برداریم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰ درصد از مددجویان در بیمارستان ها بستری هستند و ۹۰ درصد مردم ما در جامعه رها شده اند و مراقبتی دریافت نمی کنند و این اشکال در کل سیستم درمان و سلامت کشور وجود دارد که نیاز به پرستاری جامعه نگر شدیدا احساس می شود.

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد:بر اساس تفاهم انجام شده میان معاونت پرستاری و معاونت بهداشت وزارت بهداشت، مقرر گردید فارغ التحصیلان پرستاری با گرایش بهداشت جامعه، در راستای ارتقاء سلامت همگانی در مراکز جامع سلامت به کارگیری شوند.

وی گفت: این در حالی است که قریب ۳۰ سال است که در دانشکده های پرستاری، پرستار بهداشت جامعه تربیت می کنیم اما این افراد پس از فارغ التحصیلی جایگاهی نداشته اند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت در خصوص نظام پرداخت کارکنان پرستاری گفت :با هدف رسیدن به نظام عادلانه پرداخت، کار گروهی با این موضوع تشکیل و شروع به کار کرده است و به دنبال آن هستیم که فرمولی را تعیین کنیم که در آن با در نظر گرفتن سنوات کاری پرستاران، سختی کار، تجربه عملی و حضور پرستار بر اساس قانون بهره وری، پرداخت ها عادلانه انجام شود.

حضرتی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی دقیق و علمی در خصوص مواجهه با بحران گفت :کار دیگری که در این ۲ ماه در معاونت پرستاری انجام شده است تشکیل تیم ملی پرستاری بحران است که بر اساس برنامه ریزی های انجام شده از هر ۱۰ منطقه آمایشی خواسته شده است نیروهای واجد شرایط را جهت این امر معرفی نمایند و شرایط طوری تعیین شده است تا پرستارانی که شایستگی لازم را دارند در این تیم عضویت یابند.

وی با تاکید بر نقش پرستاران در ارتقای آگاهی های بهداشتی و درمانی مددجویان افزود: طی تفاهم نامه ای که با معاونت درمان وزارت بهداشت منعقد شد، تولیت آموزش به مددجویان و خانواده هایشان به طور رسمی به معاونت پرستاری واگذار گردید.

حضرتی افزود : در مورد موضوع کمک پرستاری که تنش های بسیاری را ایجاد کرده بود، بعد از جلسات متعدد با نظام پرستاری این موضوع حل شد و در حال حاضر آموزش کمک پرستاران متوقف شده است و بر اساس اعلام دانشگاه ها ۲۰ هزار کمک پرستار مورد نیاز است که ۱۷ هزار نفر آموزش دیدند و مدیران پرستاری می توانند با همکاری دانشگاه های خود نسبت به جذب آنها اقدام نمایند.