نیازمند اجماع ملی وهمکاری قوای سه گانه برای رفع موانع تولید هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی و روابط خارجی که امروز در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با وجود شوک هایی که زلزله و انسداد مرز پرویزخان به صادرات استان وارد کرد، اما ۲ درصد رشد در این زمینه داشته ایم.

وی افزود: ۸۸۸۰ واحد دامی زلزله زده قرار شده بین ده تا پانزده میلیون وام بگیرند که عدم ابلاغ شفاف این مصوبه به بانک کشاورزی این روند را با ایستایی مواجه کرده است.

استاندار کرمانشاه گفت: ما دور یک میز جمع می‌شویم که بانک‌ها و دستگاهها را راضی کنیم که موانع مسیر تولید را بردارند، اما دستگاههای نظارتی آنها را تحت فشار قرار می‌دهند. بدون همکاری و انعطاف دستگاههای نظارتی، موانع تولید برداشته نمی‌شود و اشتغال هم با چالش مواجه می‌شود و رونقی هم در تولید ایجاد نخواهد شد.

بازوند بیان کرد: اشتغال نیازمند تولید ثروت و سرمایه گذاری است. سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید آنقدر محکم نیست که ما را از تنگناهای این مسیر خارج کند. نیاز به اجماع ملی و همکاری قوای سه گانه در این زمینه داریم.

وی بیان کرد: همه خانواده های کرمانشاهی به نحوی از معضل بیکاری رنج می‌برند و این موضوع روح و روان خانواده ها را به هم ریخته است. افراد بیکار باعث افزایش تنش در میان خانواده ها میشوند.

وی گفت: امروز صادرات یک علم است اما بخش خصوصی ما تجربه کافی برای ایفای نقش در این عرصه را ندارد و اگر نتوانیم حوزه صادرات غیرنفتی را آموزش دهیم و کمک و هدایت کنیم، تجار ما دچار زیان میشوند و سرمایه های آنها به مخاطره می افتد.

وی گفت: اگرچه مرزها یک فرصت برای استان هستند اما این مرزها در رفع مشکلات کل کشور تاثیرگذار هستند و سود آن هم برای همه کشور است. انتظار داریم که منابع ساماندهی و تجهیزات و زیرساختهای مرزی از محل منابع ملی تامین شود.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: در بازدید از مرز سومار، با دیدن وضعیت اسفناک جاده بازارچه مرزی سومار، از کامیوندارانی که در این مسیر در رفت و آمد بودند، خجالت می‌کشیدم. زیرساختهای مرزی باید در قالب پروژه ملی دیده شوند.

وی گفت: سود مرز برای همه کشور و تهدیدات آن قبل از همه متوجه استانهای مرزی است. با وجود مشکلات متعددی که استان با آن روبروست نمیتوان توقع داشت از محل منابع استانی هزینه های هنگفت زیرساختهای مرزی تأمین شود.