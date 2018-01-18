رفتارهای انتظامی در ساماندهی دستفروشان بی نتیجه بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر ، زهرا نژادبهرام در دیدار با کسبه بازار تجریش ضمن تاکید بر ضروررت ساماندهی دستفروشان به عنوان بخش مهمی از بدنه شهری گفت:نهادهای مردمی مثل هیات مدیره بازار، کانون های ارزشمندی هستند که قادرند همه ذینفعان را در این امر فراخوان بدهند.
وی ادامه داد: تامین ایمنی بازار تجریش نیازمند ایجاد گروه های آموزش دیده از میان کسبه و بنگاههای اقتصادی است.
نژاد بهرام با اشاره به دستفروشان میدان تجریش گفت : تجربه گذشته در رفتارهای امنیتی و انتظامی در ساماندهی دستفروشان پاسخ نگرفته چون منافع ذینفعان مورد توجه نبوده است.
وی اضافه کرد : گردشگری انسانی تجربه ثابت شده ای است که تنها می توان آن را در مراکز عمومی مثل بازار، خیابان و... مشاهده کرد؛ بازار تجریش در این بخش کم نظیر است.
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