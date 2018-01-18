قول وزیر بهداشت در خصوص ایجاد دانشکده علوم پزشکی قوچان محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قامتی ظهر پنجشنبه در مجمع سلامت شهرستان قوچان اظهارکرد: خوشبختانه در سفری که وزیر بهداشت به شهرستان داشت قول ایجاد دانشکده علوم پزشکی را در صورت در اختیار قرار گرفتن زمین داده بودند ولی تا کنون محقق نشده است.

وی افزود: مردم مناطق و شهرستان های اطراف جهت خدمات بهداشتی به قوچان می آیند که نیازمند این هستیم مسئولان نگاه به شهرستان را از منظر قطب خدمت رسانی داشته باشند.

فرماندار قوچان بیان کرد:زمانی که ۳۰ درصد اعتبارات کشور در مقوله مشکلات اختلالی و روانی هزینه می شود و افراد زیادی با آن درگیر هستند پس باید حوزه های جسمی، معنوی و سلامت ورود پیدا نماییم.

قامتی در خصوص پروژه های در دست ساخت حوزه بهداشت و درمان گفت: هشت پروژه افتتاح شده و ۱۶ پروژه باقی مانده نیازمند اعتبار ۳۰۰ میلیونی برای تکمیل است.

فرماندار قوچان خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته ۵ میلیارد تومان خیرین به حوزه سلامت کمک کرده اند و انتظار داریم مسئولان نیز به تعهدات خود عمل کنند.