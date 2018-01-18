توسعه کشت چغندرقند پاییزه راهکار بی نیازی از واردات شکر

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی عصر پنجشنبه در پایان سفر یک روزه خود به استان مرکزی در جمع خبرنگاران در آشتیان اظهار داشت: استان مرکزی علی رغم سبقه صنعتی، در حوزه کشاورزی نیز در تمامی زیر بخش ها وضعیت و ظرفیت مطلوبی دارد.

وی افزود: یکی از ظرفیت های فوق العاده این استان تولید گل و گیاه زینتی در شهرستان محلات است که در سطح بین الملل مطرح شده و علاوه بر آن فعالیت واحدهای پرورش طیور، دامداری، آبزی پروری و تکثیر و پرورش ماهیان آب سرد نیز در این استان وضعیت خوبی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: امیدواریم در حوزه تکثیر تخم چشم زده ماهی، روز به روز از میزان وابستگی استان مرکزی به اغیار کاسته شود زیرا ظرفیت های ایجاد شده در استان مرکزی و سایر استان ها رشد بسیار مطلوبی ایجاد کرده و امید است دیگر وجود مشکل در این زمینه نباشیم.

حجتی خاطرنشان ساخت: در حوزه باغات سیب و انگور متاسفانه مشاهده شد که شیوه اغلب باغداران سنتی است، اما در راستای بهره وری بیشتر باید سیستم رویش ایستاده و داربستی را در این باغات به اجرا برسانیم، خوشبختانه با مشارکت مردم استان، پشتیبانی استانداری و حمایت وزارتخانه، مسائل مرتبط با صنایع تبدیلی کشاورزی و عملیات پس از تولید محصول و نگهداری سردخانه ای در دست بررسی و رفع قرار دارد.

وی تصریح کرد: در این سفر بازدیدی از ظرفیت ها و فعالان دامپروری در منطقه فراهان به عمل آمد که متاسفانه طی سال های گذشته به سبب بروز نوسانات قیمتی با مشکلاتی مواجه شده بودند که امیدواریم با همکاری بانک ها و دست اندرکاران بر مشکلات این حوزه فائق آییم.

وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این سفر از یک واحد فرآوری پنیر نیز بازدید شد که بخش عمده ای از تولیدات این مجموعه به خارج از کشور صادر می شود و کارآفرین این مجموعه موفق شده قراردادهایی با کشور ارمنستان منعقد کند.

حجتی گفت: استان مرکزی در مجموع از ظرفیت های بسیار در حوزه کشاورزی برخوردار است و امیدواریم که با تعامل و همکاری مسئولان و کارفرمایان هرچه بیشتر از این ظرفیت ها بهره مند شویم.

وی افزود: فعالیت گلخانه ها به ویژه در مرکز استان مورد تاکید است و باتوجه به محدودیت منابع آب در سراسر کشور طرح گلخانه ها را در دستور کار قرار داده ایم که دو شهرستان ساوه و زرندیه نسبت به سایر مناطق بیشتر به آن پرداخته اند و در سایر شهرها آنگونه که باید نبوده و توسعه گلخانه ها باید در دستور کار باشد.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگر سخنان خود گفت: کشور ما در حوزه تولید شکر به خود کفایی نرسیده اما از سال ٩٢ مقدار تولید داخل از میزان یک میلیون و ١٣٠ هزارتن به یک میلیون و ٩٠٠ هزار تن در سال جاری رسیده است.

حجتی تصریح کرد: مشکل موجود در حوزه تولید شکر، وجود کارخانجات قند در مناطق گرمسیری است، در این رابطه حمایت از کشت چغندرقند پاییزه را در مناطق گرمسیری پیاده سازی کرده ایم، تولید چغندر ما امسال به حدود هشت میلیون تن رسید و به سبب کمبود کارخانجات، چغندرکاران با مشکلاتی مواجه هستند و به این سبب بدهی هایی به چغندرکاران وجود دارد.

وی اضافه کرد: همچنین مساله راه اندازی مجدد کارخانه قند شازند نیز در این سفر مورد بررسی قرار گرفت که باید با همکاری بنیاد مستضعفان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به فعالیت دوباره این مجموعه اقدام شود.