پیروزی نفت در دومین جدال برابر تبریزی ها/برد پتروشیمی مقابل مهرام

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور امروز پنجشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد، در چارچوب این مرحله از مسابقات دو تیم شهرداری تبریز و نفت آبادان به مصاف هم رفتند که طی آن تیم نفت آبادان با نتیجه ۷۵ بر ۶۹ مقابل حریف میزبان خود به برتری دست یافت. شاگردان مهران حاتمی در تیم شهرداری تبریز در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که در اولین دیدار صاحب برتری شده بودند.

دیدار اول دو تیم شهرداری تبریز و نفت آبادان از مرحله نیمه نهایی لیگ بسکتبال چهارشنبه شب برگزار شد که طی آن تبریزی های با نتیجه ۸۱ بر ۷۵ صاحب برتری شده بودند. این مرحله از رقابت ها به صورت سه از پنج برگزار می شود دیدار سوم دو تیم هفته آینده برگزار خواهد شد.

پتروشیمی بندر امام و مهرام تهران برگزارکننده دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال هستند. دیدار نخست این دو تیم امروز برگزار شد که طی آن پتروشیمی با نتیجه ٩٢ بر ٧٥ به برتری دست یافت. دومین دیدار این دو تیم فردا برگزار می شود.