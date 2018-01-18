خوشحالم که بازیکنان به خودباوری رسیدند/افزودن ۲ بازیکن به ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی عصر پنجشنبه، پس از پیروزی تیمش در مصاف با صنعت نفت آبادان پیرامون روند این بازی اظهار داشت: تیم‌های فراز کمالوند همیشه بسیار خوب بازی می‌کنند و در این دیدار نیز در نیمه نخست سعی بر استفاده از ضد حملات داشتند که بازیکنان ما با هوشیاری مانع شدند اما ذوب‌آهن در نیمه نخست در حد نام ذوب‌آهن بازی نکرد ولی در نیمه دوم بازی خوبی را ارائه کرد و دو گل زد و چند گل هم نزد ولی در مجموع از بازی بازیکنان و نتیجه بازی راضی هستم.

وی از اینکه بازیکنانش به خودباوری رسیده‌اند ابراز خرسندی کرد و ادامه داد: ما با یک نیمه بازی کردن، ۳ امتیاز که حقمان بود کسب کردیم و گرچه روی اشتباهات فردی مثل اشتباهات لحظات پایانی این دیدار و یا پنالتی بازی قبل اذیت می‌شویم ولی خوشحالم که بازیکنانم به خودباوری رسیده‌اند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن با اشاره به نقل و انتقالات این تیم در نیم فصل افزود: در نیم‌فصل نخست بازیکنان اثرگذاری روی نیمکت نداشتیم اما خوشبختانه در این نیم‌فصل بازیکنان بسیار خوبی در زمین و روی نیمکت داریم.

وی از اضافه شدن دو چهره جدید به این تیم خبر داد و گفت: از آنجائیکه ذوب‌آهن به دو بازیکن جدید نیاز دارد، قرار است دو چهره جدید به ما اضافه شوند که کار جذب یکی فردا تمام می‌شود و دیگری یک بازیکن خارجی‌ است و قرار است نامه‌نگاری‌های مربوط به آن به زودی انجام شود.

قلعه نویی با بیان اینکه تا پایان فصل ۱۰ فینال پیش رو داریم، در ارتباط با برنامه تیمش افزود: برنامه ما بازی به بازی پیش می‌رود و هر بازی برای ما حکم یک فینال را دارد که با این حساب ما تا پایان فصل ۱۰ فینال پیش رو داریم. خوشبختانه بازی با نفت را پیروز شدیم و تا فردا فرصت شادی داریم و از فردا باید به فکر بازی با استقلال خوزستان باشیم و فعلا با پرسپولیس و دیگر تیم‌های جدول کاری نداریم. به هر حال آدمی به امید زنده است و باید منتظر ماند و دید که قرار است در آینده، چه اتفاقی بیفتد.