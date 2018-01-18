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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۴۷

معاون شهردار تهران؛

تغییری در طرح زوج و فرد نخواهیم داشت

تغییری در طرح زوج و فرد نخواهیم داشت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در سه ماهه نخست سال تغییری در طرح زوج و فرد نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پورسیدآقایی در گفتگو با بخش خبری شبکه پنج با اشاره به تغییرات ایجاد شده در طرح ترافیک جدید گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک ۶۳ هزار طرح سالیانه توزیع خواهد شد که از لحاظ نرخ عوارض تفاوتی با افرادی که به طور روزانه مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را می خرند ندارد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک توسط شورای شهر مشخص می شود گفت: شورای شهر می تواند به گروه هایی تخفیف دهد اما در حال حاضر نرخ های پیش بینی شده برای روزانه و سالیانه تفاوتی ندارد.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: در حال حاضر ۴۰ هزار نفر امکان خرید آرم های طرح ترافیک دارند و ۶۳ هزار مجوز سالیانه نیز صادر خواهد شد که این دو در عوارض نرخ ورود فرقی ندارند اما در صورتی که سقف ۴۰ هزار آرم روزانه پر شود دیگر مجوز روزانه توزیع نمی شود.

وی در خصوص اجرای طرح ترافیک در محدوده زوج و فرد گفت: مقرر شد در سه ماه ابتدایی سال این موضوع ارزیابی شود و دوباره در شورای ترافیک تهران مورد بررسی قرار گیرد و در ابتدای اجرای طرح جدید در محدوده زوج و فرد تغییری نخواهیم داشت.

کد مطلب 4203655
نورا حسینی

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    نظرات

    • ابوذر عریزی IR ۲۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
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