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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۸

جابری انصاری فردا به روسیه می‌رود

جابری انصاری فردا به روسیه می‌رود

معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه ایران فردا به روسیه سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه از سفر «حسین جابری انصاری» دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران و معاون این وزارت خانه به روسیه خبر داد.

بوگدانوف گفت: جابری انصاری فردا به روسیه می آید و در خصوص مسائل خاورمیانه با یکدیگر گفتگو خواهیم کرد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که جابری انصاری برای شرکت در گفتگوهای سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه به روسیه سفر می کند.

بوگدانوف در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به کنگره ملی سوریه گفت: لیست افراد دعوت شده به این کنگره مشخص شده است، اما هنوز با شرکای ترک هماهنگ نشده اند. ما در حال رایزنی با ترکیه و ایران به عنوان همکاران در برگزاری این نشست، برای ارائه لیست نهایی هستیم.

کد مطلب 4203656

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