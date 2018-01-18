به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه از سفر «حسین جابری انصاری» دستیار ویژه وزیر امور خارجه ایران و معاون این وزارت خانه به روسیه خبر داد.

بوگدانوف گفت: جابری انصاری فردا به روسیه می آید و در خصوص مسائل خاورمیانه با یکدیگر گفتگو خواهیم کرد.

پیش از این نیز اعلام شده بود که جابری انصاری برای شرکت در گفتگوهای سه‌جانبه ایران، روسیه و ترکیه به روسیه سفر می کند.

بوگدانوف در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به کنگره ملی سوریه گفت: لیست افراد دعوت شده به این کنگره مشخص شده است، اما هنوز با شرکای ترک هماهنگ نشده اند. ما در حال رایزنی با ترکیه و ایران به عنوان همکاران در برگزاری این نشست، برای ارائه لیست نهایی هستیم.