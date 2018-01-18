«عباس کامل» به عنوان رئیس سرویس امنیت و اطلاعات مصر انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «راشا تودی»، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور مصر با فرمانی ریاستی ژنرال «عباس کامل» را مأمور اداره سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر کرد.

بر اساس این خبر این تصمیم بعد از برکناری ژنرال «خالد فوزی» از ریاست اداره سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر اتخاذ شده است.

عباس کامل مدیر دفتر رئیس جمهور مصر و معاون السیسی در امور مربوط به سرویس اطلاعات جنگی این کشور بوده است و پس از آن هم مسئولیت مشورت در امور مربوط به وزارت دفاع به رئیس جمهور مصر را بر عهده داشته است.

در حالی که در چندماه گذشته آمار عملیات های تروریستی به صورت چشم گیری در مصر افزایش یافته است و شمار زیادی از غیرنظامیان قربانی این حملات شده اند، منابع مصری گفته اند دلیل برکناری خالد فوزی از ریاست سرویس امنیت و اطلاعات عمومی مصر، بیماری او و نیازش برای تحت درمان قرار گرفتن بوده است.

برخی گزارش های رسانه ای مصری برکناری خالد فوزی و انتخاب عباس کامل را با افشاگری های اخیر به وسیله یکی از افسران سازمان اطلاعات جنگی مصر در ارتباط دانسته اند.

افشاگری هایی که اخیرا به وسیله روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود، به فایل صوتی یک افسر سازمان اطلاعات جنگی مصر اشاره شده بود که گفته بود قاهره از رسانه ها خواسته تا علیه قطر و کویت محتوا سازی کنند و افکار عمومی مصری را به سوی موافقت با طرح ترامپ در خصوص قدس سوق دهند.

با این حال «احمد سمیر» یکی از فعالان رسانه ای مصری با اشاره به رابطه نزدیک السیسی و عباس کامل گفت که رئیس جمهور مصر به افراد دیگری اعتماد ندارد به همین دلیل عباس کامل را انتخاب کرده است.