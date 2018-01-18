بابک صادقیان در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر، بار دیگر هوای اصفهان در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
وی با بیان اینکه میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ظهر امروز به ۳۲ رسید، افزود: در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت ۱۲ ظهر امروز شاخص کیفی هوا در ایستگاههای میدان احمد آباد با ۱۱۲ خیابان دانشگاه ۱۰۳، خیابان استانداری ۱۱۶، بزرگراه خرازی ۱۰۶، چهارباغ خواجو با ۱۰۴ و رودکی ۱۰۴ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس است.
رئیس امور آزمایشگاههای حفاظت محیط زیست استان اصفهان با اشاره به اینکه وضعیت هوا در ایستگاههای سنجش آلایندگی در شهرستانهای مختلف استان نیز سالم و ناسالم گزارش شده است، تاکید کرد: کیفیت هوا در خمینیشهر با میانگین شاخص کیفی ۱۰۲ در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس ثبت شده است و در مبارکه با ۹۸، کاشان ۶۵ و سجزی ۷۶ سالم گزارش میشود.
گفتنی است شاخص کیفی هوا در بازه صفر تا ۵۰ نشانه هوای پاک، ۵۰ تا ۱۰۰ نشانه هوای سالم، ۱۰۰ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس (افراد دچار بیماریهای قلبی تنفسی، کودکان و افراد میانسال و زنان باردار و غیره) و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نشانه وضعیت ناسالم برای عموم مردم است.
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