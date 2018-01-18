  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۹

هم زمان با اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای ملی ابوذر؛

بسیج رسانه گلستان در جشنواره ملی ابوذر جزو استان‌های برتر کشور شد

بسیج رسانه گلستان در جشنواره ملی ابوذر جزو استان‌های برتر کشور شد

گرگان- مسئول بسیج رسانه گلستان گفت: طی ارزیابی‌های انجام‌شده امسال در سومین دوره از جشنواره رسانه‌ای ملی ابوذر، بسیج رسانه گلستان توانست جزو استان‌های برتر در فعالیت‌های مختلف شناخته شود.

علی‌محمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت روز بسیج هم‌زمان با اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای ملی ابوذر در تهران برگزار شد.

وی افزود: این جشنواره با حضور مسئولان کشوری و اصحاب رسانه در سالن سوره حوزه هنری تهران به فعالیت خود پایان داد.

مسئول بسیج رسانه گلستان گفت: طی ارزیابی‌های انجام‌شده امسال در سومین دوره از جشنواره، بسیج رسانه گلستان توانست جزو استان‌های برتر کشور در فعالیت‌های مختلف شناخته شود.

وی تصریح کرد: با برگزاری اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گلستان منتخبین این دوره توسط هیئت‌داوران معرفی شدند و آثار تمامی منتخبین به دبیرخانه سومین جشنواره رسانه‌ای ابوذر ملی ارسال شد.

جعفری اظهار کرد: از بین آثار ارسالی علی دهقان، عکاس خبری خبرگزاری فارس توانست رتبه سوم در این جشنواره را کسب کند.

کد مطلب 4203661

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها