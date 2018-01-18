علیمحمد جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم گرامیداشت روز بسیج همزمان با اختتامیه سومین جشنواره رسانهای ملی ابوذر در تهران برگزار شد.
وی افزود: این جشنواره با حضور مسئولان کشوری و اصحاب رسانه در سالن سوره حوزه هنری تهران به فعالیت خود پایان داد.
مسئول بسیج رسانه گلستان گفت: طی ارزیابیهای انجامشده امسال در سومین دوره از جشنواره، بسیج رسانه گلستان توانست جزو استانهای برتر کشور در فعالیتهای مختلف شناخته شود.
وی تصریح کرد: با برگزاری اختتامیه سومین جشنواره رسانهای ابوذر گلستان منتخبین این دوره توسط هیئتداوران معرفی شدند و آثار تمامی منتخبین به دبیرخانه سومین جشنواره رسانهای ابوذر ملی ارسال شد.
جعفری اظهار کرد: از بین آثار ارسالی علی دهقان، عکاس خبری خبرگزاری فارس توانست رتبه سوم در این جشنواره را کسب کند.
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