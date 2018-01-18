بازداشت اعضای باند اخاذی از مدیران برندهای معروف در فردیس

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، حسن جهانشاهلو از دستگیری سه نفر از اعضای باند اخاذی و کلاهبرداری از مدیران برندهای معتبر خبر داد و گفت: این افراد با دستکاری در محصولات شرکت‌های معتبر و معروف به تهیه فیلم و اخاذی ۲۰۰ میلیون تومانی از مدیران این شرکت اقدام می‌کردند.

وی با تاکید براینکه مردم فریب اقداماتی که منجر به ضربه تولید ملی می‌شود را نخورند، ادامه داد: این باند سه نفر با تهیه فیلم از محصولات معتبر وانمود می‌کردند که این محصولات فاسد است.

جهانشاهلو افزود: با شکایت کیفری در دادسرا، پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفت و پس از تحقیقات انجام شده متهمان دستگیر شدند، این افراد انگیزه خود را نیاز مالی عنوان کردند و اذعان داشتند که این محصولات هیچ ایرادی نداشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فردیس توصیه کرد که شهروندان به تبلیغات سوء که علیه برندهای معتبر غذایی در فضای مجازی صورت می‌گیرد، ترتیب اثر ندهند این افراد قصد اخاذی از این شرکت‌ها را داشتند و چون موفق نشدند و مدیران تن به این اخاذی‌ها ندادند مبادرت به انتشار فیلم‌ها در فضای مجازی کردند.

وی همچنین گفت: محصولات غذایی دارای علامت استاندارد هستند و شهروندان فریب اقداماتی که منجر به ضربه تولید ملی می‌شود را نخورند.