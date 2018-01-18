کیانوش جهان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت دانش‌آموز بابلی که روز سه‌شنبه از روی سی و سه پل سقوط کرده بود، اظهار داشت: این دانش‌آموز طی دو روز گذشته در بیمارستان کاشانی و در بخش آی سی یو بستری است.

وی با بیان اینکه ساعتی قبل سطح هوشیاری این دانش آموز بالا آمده است، ابراز داشت: دستگاه‌های تنفس مصنوعی نیز از این نوجوان جدا شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم‌ پزشکی اصفهان افزود: این بیمار طی چند روز آینده نیز در بخش آی سی یو بستری می‌ماند و در صورت بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص خواهد شد.