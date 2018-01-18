برجام دستاورد بزرگی است/ در دیدار با ترامپ درباره برجام صحبت کردم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «نورسلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان و رئیس دوره ای شورای امنیت سازمان ملل، در نشست شورای امنیت در خصوص مبارزه با تسلیحات کشتار جمعی اظهار داشت که قزاقستان آماده کمک به شکل گیری مذاکره در خصوص خلع سلاح هسته ای کره شمالی است.

وی افزود: ما از ارائه تضمین هایی برای تامین امنیت کره شمالی به عنوان یک شرط مهم برای ایجاد فضای اعتماد و بازگشت پیونگ یانگ به میز مذاکره حمایت می کنیم. قزاقستان آماده است تا میانجیگری را قبول کند و در صورت لزوم زمینه را برای مذاکرات فراهم کند.

نظربایف با اشاره به توافق هسته ای ایران، برجام به عنوان نمونه ای از گفتگوی دیپلماتیک گفت: برجام دستاورد بزرگی بوده است و باید حفظ شود. در دیدارم با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در این مورد صحبت کرده ام.