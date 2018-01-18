۲۴ هزار اصله درخت در کرمان کاشته شد

ایمان سیف الهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاشت بیش از ۷۰ هزار نهال دائمی و بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نهال فصلی طی ۱۰ ماه سال جاری در شهر کرمان اظهار کرد: همچنین ۲۴ هزار درخت و ۴۲ هزار درختچه نیز کاشته شده است.

وی با بیان اینکه ۱۵ هزار مترمربع گیاه پوششی هم در این مدت کاشته شده است، اظهار داشت: بیش از ۱۳ هزار متر مربع خاک و نخاله جمع آوری شده و ۱۹۰ هزار مترمربع نیز تسطیح صورت گرفته است.

سیف الهی از ۱۱ هزار متر مربع خاک ریزی و کوددهی خبر داد و تصریح کرد: بیش از ۹ هزار اصله درخت هرس شده و ۳۸ هزار متر از گیاهان فرم دهی و پرچینی و بیش از سه هزار اصله فرم دهی درخت ودرختچه شدند.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرمان با اشاره به ۸۲۰ هزار متر مربع وجین علف هرز گفت: ۸۸۰ هزار متر مربع عملیات لایروبی نیز اجرا شده است.

وی در با بیان اینکه ۲۸ هزار مترمربع آبیاری تحت فشار انجام شده افزود: تاکنون بیش از ۶۱ هزار و ۸۳۸ متر مربع به فضای سبز شهر کرمان افزوده شده است.