«زمین داغن بدار بخو براری۲» در میناب به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «زمین داغن بدار بخو براری ۲» به کارگردانی ابوالقاسم احدیان و نویسندگی جعفر قاسمی از ۲۲ دی ماه آغاز و ۱ بهمن این اجرا به پایان می رسد.

این نمایش در سالن فرهنگسرای شهید بهشتی میناب به روی صحنه خواهد بود. ابوالقاسم احدیان، الهه زینلی، ماهان صابری، کاظم ذاکری، راهب ذاکری، اسماعیل صالحی و زینب رسولی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

شیرزاد عشقی به ‌عنوان طراح نور، ابوالقاسم احدیان طراح صحنه، زینب رسولی و کاظم ذاکری طراح گریم و ایوب رحیمی به عنوان سرپرست، نمایش «زمین داغن بدار بخو براری۲» را همراهی می‌کنند.

گفتنی است نمایش «زمین داغن بدار بخو براری۱» شهریور سال ۹۵ نیز توسط همین گروه به کارگردانی عبدالله ذاکری اجرای عموم داشت و برگزیده چهارمین جشنواره طنز ققنوس میناب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «زمین داغن بدار بخو براری ۲» به کارگردانی ابوالقاسم احدیان و نویسندگی جعفر قاسمی از ۲۲ دی ماه آغاز و ۱ بهمن این اجرا به پایان می رسد.

این نمایش در سالن فرهنگسرای شهید بهشتی میناب به روی صحنه خواهد بود. ابوالقاسم احدیان، الهه زینلی، ماهان صابری، کاظم ذاکری، راهب ذاکری، اسماعیل صالحی و زینب رسولی در این نمایش ایفای نقش می‌کنند.

شیرزاد عشقی به ‌عنوان طراح نور، ابوالقاسم احدیان طراح صحنه، زینب رسولی و کاظم ذاکری طراح گریم و ایوب رحیمی به عنوان سرپرست، نمایش «زمین داغن بدار بخو براری۲» را همراهی می‌کنند.

گفتنی است نمایش «زمین داغن بدار بخو براری۱» شهریور سال ۹۵ نیز توسط همین گروه به کارگردانی عبدالله ذاکری اجرای عموم داشت و برگزیده چهارمین جشنواره طنز ققنوس میناب شد.