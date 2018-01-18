به گزارش خبرنگار مهر، خشایار جمشیدی شامگاه امروز پنج شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان اهر، رسیدگی به مشکلات خانوادههای زندانیان را از سیاستهای قوه قضائیه عنوان و اظهار کرد: باید با دنبال سیاستهای قوه قضائیه به این امر برسیم که کسانی باید در زندان باشند که مستحق هستند، قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح و امثال اینها باید در زندانها محبوس باشند که به جامعه جزء دردسر منفعت دیگری ندارند.
مدیرکل زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در قانون کشور ما اینطور ذکر شده کسی که به زندان راهی میشود غیر از تحمل حبس مشکلات دیگری بر او تحمیل نشود، افزود: بایستی اقداماتی انجام دهیم تا امید زندگی که در وجود زندانی وجود دارد از بین نرود.
وی اضافه کرد: یکی از برنامهها و اهدافی که با همکاری دستگاههای مختلف آن را سازمان زندانها دنبال میکنیم این است که زندانی بعد از گذراندن دوران حبس با آغوش باز به جمع خانواده خود بازگردد و دیگر به زندان باز نگردد و اصلاح و تربیت زندانیان از برنامههای اصلی سازمان زندانهاست.
جمشیدی بابیان اینکه یکی از برنامههایی که ما اصلاح و تربیت در دوره بازتوانی هستند آن را دنبال میکنیم سلامت جسمانی زندانیان است، گفت: در پروندههایی که همکاران ما برای زندانیان تشکیل میدهند میبینیم که خیلی از زندانیان دارای اختلالات روانی هستند که با بهرهگیری از روانشناسان اقدامات مؤثری را برای درمان این زندانیان انجام میدهیم.
مدیرکل زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی مداخلات فرهنگی با استفاده از روحانیون را از دیگر اقدامات اداره کل زندانهای آذربایجان شرقی برای اصلاح و تربیت زندانیان عنوان کرد، گفت: بر اساس بررسیهای ما نشان میدهد که علل زندانی شدن اغلب زندانیان از روی ناآگاهی است بهطوری که ۶۸ درصد زندانیانی که به زندانهای آذربایجان شرقی راهی میشوند بیسواد و یا کمسواد هستند.
سالانه به ۲۶۰۰ نفر از زندانیان آموزشهای لازم ارائه میشود
وی با تأکید بر اینکه در بحث وقوع جرم و سطح آگاهی مجرمان رابطه انکارناپذیری وجود دارد، افزود: هر چقدر سطح آگاهی در افراد بیشتر باشد همان اندازه انگیزه وقوع جرم در بین این افراد کمتر است و در این زمینه مداخلات فرهنگی و آموزشی از جمله اقداماتی است که برای اصلاح و تربیت زندانیان و عدم ارتکاب جرم بر آن متمرکز شدهایم.
جمشیدی ابراز داشت: بر اساس تفاهمنامهای که بین سازمان زندانها و فنی و حرفهای استان وجود دارد هر سال به ۲۶۰۰ نفر از زندانیان در ۶۰ رشته مختلف آموزشهای لازم ارائه میشود و برای آنها گواهی صادر میشود و بدون اینکه از زندان نامی برده شود تا این زندانیان بعد از آزادی از زندان بتوانند از این گواهیها جهت اشتغال استفاده کنند.
مدیرکل زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بیش از ۱۷۰۰ نفر از زندانیان آذربایجان شرقی حافظ یک تا ۳۰ جزء قرآن کریم هستند، گفت: فعالیتهای قرآن در زندانهای آذربایجان شرقی یک طرح بسیار خوبی است ما آن را با همکاری روحانیت در زندانها اجرا میکنیم و اجرای این طرح موجب شد تا معاون اول قوه قضائیه چندین بار در سخنرانیهایشان بهعنوان موفقترین طرح یاد کنند.
وی اشتغال زندانیان را دیگر محورهای مورد توجه اداره کل زندانها، اقدامات تأمینی و تربیتی آذربایجان شرقی ذکر کرد، بیان داشت: زمانی که سرپرست خانوادهای در زندان محبوس میشود و آنکسی که واقعاً حبس را متحمل میشود خانواده زندانیان است در واقع قربانیان اصلی فرزندان و همسران زندانیان هستند که در راستای تأمین مخارج خانواده زندانیان کارگاههایی را در داخل زندانها راهاندازی کردهایم و هماکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر از زندانیان آذربایجان شرقی در این کارگاهها مشغول به کار هستند.
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