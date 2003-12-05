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۱۴ آذر ۱۳۸۲، ۱۳:۳۰

"تيم برتون " فيلم " كارخانه شكلات سازي "را به سبك خود مي سازد

" تيم برتون " كارگردان فيلمهاي مطرح " اسليپي هالو " و" ادوارد دست قيچي " اعلام كرد كه اقتباس وي ازنسخه اوليه " كارخانه شكلات سازي " بسيارشخصي ومتفاوت خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين كارگردان كه درحال حاضرمراحل پس ازتوليد فيلم " ماهي بزرگ " را پشت سرمي گذراند دراين مورد گفت : " من نمي خواهم روياهاي دوران كودكي مخاطبان را ازبين ببرم اما حقيقت امراين است كه نسخه اوليه فيلم " چارلي وكارخانه شكلات سازي" بسيار بي مغزاست . اجازه دهيد تنها به اين نكته بسنده كنم كه اين اثردرزمره فيلمهاي مورد علاقه من جاي ندارد ."
اين كارگردان با اشاره به اينكه بازسازي اين فيلم مدتهاي مديد درزمره آرزوهايش بوده گفت :" اين كتاب را ازاين جهت دوست دارم كه به كودكان احترام مي گذارد ونشان مي دهد كه شان ومنزلت آنها مانند بزرگترهاست اين درشرايطي است كه بزرگتها اين نكته را فراموش كرده اند." 
" برتون " درمورد حضور" جاني دپ " دراين اثروايفاي نقش وي گفت :" من به تازگي با اوهمكاري كرده ام وبايد بگويم كه همواره سرشارازايفاي نقشهاي شگفت انگيزاست."

کد مطلب 42037

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