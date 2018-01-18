به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خدایی پنجشنبه شب در سومین کنفرانس کشوری دیابت، تکنولوژی، آموزش، با بیان اینکه آمار منتشر شده از سوی فدراسیون بین‌المللی دیابت حاکی از آن است که بیش از ۴۱۸ میلیون نفر از بزرگسالان درجهان به دیابت مبتلا هستند، اظهار کرد: این میزان تا ۲۵ سال آینده به بیش از ۶۰۰ میلیون نفر خواهد رسید و در ایران هم بیش از ۱۲ درصد افراد بالای ۱۸ سال به دیابت مبتلا هستند که به مشکلی بهداشتی، درمانی و اجتماعی بدل شده است. این بیماری مشکلات اقتصادی و جسمانی بسیاری را برای مردم جامعه در بر خواهد داشت، لذا باید به موضوع پیشگیری از دیابت توجه ویژه شود.

وی با بیان اینکه هدف اصلی در درمان دیابت، قرار دادن بیمار دیابتی در شرایطی است که بتواند بدون محدودیت، از زندگی فعال و شاداب و طول عمر طبیعی برخوردار باشد، افزود: تحقق چنین شرایطی امکان پذیر نیست مگر با آموزش به بیمار و اطرافیان وی و مبتلایان به بیماری های مزمن از جمله دیابت، نیازمند همراهی و حمایت هستند تا بتوانند به‌خوبی دستورات درمانی را در زندگی روزمره خود به کار بندند و برنامه خود را پیش ببرند.

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی مشهد ابراز کرد: در درمان دیابت محور، فرد دیابتی است و آموزش‌ها باید به گونه‌ای باشد که بیمار دیابتی را به توانمندی لازم برساند تا آن فرد بتواند بر این بیماری غلبه کند.

خدایی با اشاره به اینکه متأسفانه ضرورت آموزش کیفی و کاربردی با هدف کنترل مطلوب قندخون و مهمتر از آن بهبود کیفیت زندگی بیمار دیابتی مقوله‌ای است که هنوز در کشور به آن اهمیت داده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۰ درصد از مرگ و میرهای کشور در رده های جنسی و سنی مختلف به دیابت بر می‌گردد و دستور العمل‌های بالینی سال‌های سال است که به ما توصیه می‌کند هر فرد دیابتی باید از آموزش‌های لازم برخوردار شود و این آموزش ها باید بلافاصله بعد از تشخیص دیابت آغاز شود و سپس بر اساس نیاز بیمار ادامه یابد و این آموزش‌ها نه فقط فرد دیابتی بلکه باید اطرافیان وی را هم در بر بگیرد.

وی رژیم غذایی ناسالم، عدم ورزش و داشتن استرس را در ابتلای فرد به بیماری دیابت موثر دانست و بیان کرد: زمانی که افراد رژیم غذایی ناسالم داشته باشند، ورزش نکنند و تحت استرس زیاد باشند، افزایش وزن پیدا می‌کنند و زمانی هم که ذخیره چربی خیلی زیاد شود، ارتباط با سایر اعضای بدن مختل شده و منجر به دیابت می‌شود.