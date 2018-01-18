  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۸ دی ۱۳۹۶، ۲۲:۵۴

ترامپ: دموکرات ها می خواهند دولت را تعطیل کنند

ترامپ: دموکرات ها می خواهند دولت را تعطیل کنند

رئیس جمهور آمریکا نمایندگان دموکرات کنگره را متهم کرد که به دنبال تعطیلی دولتش هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دموکرات ها را به کارشکنی در برابر اقدامات دولت خود متهم کرد.

وی گفت اگر دولت تعطیل شود، باید به روش دیگری با موضوع بودجه برخورد شود. به ادعای وی اگر دولت تعطیل شود، بدترین وضعیت برای ارتش آمریکا پیش خواهد آمد.

ترامپ تاکید کرد ارتش آمریکا طی سالهای گذشته تضعیف شده اما دولت وی توانسته است به این وضعیت خاتمه دهد.

وی گفت دموکرات ها با سنگ اندازی در مقابل اقدامات دولت، می کوشند آن را به تعطیلی بکشانند اما در این بین ارتش صدمه می بیند.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه هشدار داد که اجازه نخواهد داد چنین اتفاقی بیافتد. به گفته وی آمریکا در هیچ زمانی به اندازه زمان حال به ارتش خود نیاز نداشته است.

کد مطلب 4203725

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها