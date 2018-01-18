انفجار مهیب در شهر گیلانغرب/ نشت لوله گاز حادثه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش در برخی از مناطق شهر گیلانغرب صدای مهیب انفجار شنیده شد و سبب رعب و وحشت در میان مردم شد.

️سرپرست فرمانداری گیلانغرب صدای این انفجار را مربوط به نشت لوله گاز در یکی از منازل مسکونی شهرک نیروی انتظامی اعلام کرده است.

فرهاد همتی گفته است: این انفجار مربوط به نشت گاز بوده و ربطی به زلزله ندارد و هم اکنون نیروهای آتش نشانی و دستگاه های امدادی در محل حضور دارند و نسبت به اطفای حریق اقدام می کنند.

شنیده ها حکایت از مصدومیت چند تن در این حادثه دارد اما این خبر به طور رسمی توسط مسئولان تأیید نشده است.