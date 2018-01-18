به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی امروز در دیدار با روسای دانشگاه های استان یزد با بیان اینکه مداخله مراکز آموزش عالی ما در امر رشد و توسعه و اعتلای استان باید در بخش های مختلف افزایش پیدا کند، اظهار داشت: اکنون هم بخش های دیگر استان از اینکه آموزش عالی در کنارشان نیست رنج می برند و هم دانشگاه ها از اینکه بسیاری از اتفاقات با نگاه غیرعلمی پیش می رود، نا خشنود هستند بنابراین فاصله ها باید کاهش پیدا کند.

وی افزود: یزد استانی صنعتی است و در حوزه گردشگری نیز حرفهای بسیاری برای گفتن دارد و دانشگاه ها باید مداخله کنند، برنامه دهند.

زمانی قمی تصریح کرد: دانشگاه ها می توانند بخشی از اقداماتی که در مرکز سرمایه گذاری استان می خواهد شکل بگیرد را هدایت کنند.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: بسیاری از دانشجویان ما دارای ایده هستند که این صاحبان ایده باید به صاحبان سرمایه لینک شوند و برای راه اندازی دانش بنیان ها نباید دنبال آدرسی به جز دانشگاه ها برویم.

وی ادامه داد: اگر شرکت های دانش بنیان ها راه بیفتند، کمتر تحصیلکرده های ما مهاجرت می کنند و شاهد ماندگاری نخبگان در استان یزد باشند.

زمانی قمی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در مورد فضاهای خالی هم باید راهکار پیدا کنیم و از این فضاها به نحو مطلوبی استفاده کنیم حتی اگر لازم باشد باید برای آنها کاربری جدید تعریف شود چون اگر این روال پیش برود ممکن است متضرر شویم به حدی که نیاز باشد تنها یک دانشگاه در یزد فعالیت کند.

استاندار یزد همچنین با تاکید بر اینکه محیط و فضای دانشگاه ها باید با نشاط باشد، افزود: اگر یک دانشگاه شاداب، پرسشگر منتقد داشته باشیم، هیچ مشکلی وجود ندارد اما اگر در دانشگاهی دانشجوی ساکت اما معترض داشته باشیم، بسیار پرخطر است.

وی همچنین تاکید کرد: روسای دانشگاه ها روی شاداب بودن تشکل ها با حفظ اخلاق و رسیدگی به تشکلها در دانشگاه ها کار کنند و در ارائه امکانات به تشکل ها تبعیض قائل نشوند چون تبعیض نارضایتی نمی آورد بلکه نفرت به دنبال خواهد داشت.