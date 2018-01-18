روسیه، آمریکا را به افشای اطلاعات بانکی دیپلماتهای خود متهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت امور خارجه روسیه روز پنج شنبه مقامات واشنگتن را به افشاء و ارائه اطلاعات مالی و محرمانه دیپلماتهای روسی شاغل در آمریکا به رسانه ها متهم ساخت و خواستار مجازات عاملان این افشاگری شد.

گفتنی است که رسانه خبری «بازفید» آمریکا در هفته جاری گزارش داد مقامات آمریکایی که مسئول انجام تحقیقات در خصوص مداخله ادعایی مسکو در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا بودند، در روند تحقیقاتشان اطلاعات تراکنشهای مالی دیپلماتهای روسیه را بررسی کرده اند. این رسانه خبری در ادامه گزارش خود جزئیات تعدادی از حواله های بانکی را ذکر کرد.

وزارت امور خارجه روسیه در واکنش به گزارش رسانه خبری بازفید با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «روشن است که این مسئله (افشای اطلاعات حسابهای بانکی) بدون اطلاع مقامات آن کشور (آمریکا) صورت نگرفته است. به عبارت دیگر، این تجاوز به حریم حسابهای سفارت روسیه و کارکنان آن- که از مصونیت دیپلماتیک برخوردارند-کار مقامات واشنگتن است».

در این بیانیه آمده است که تراکنشهایی که در اختیار رسانه ها قرار گرفته اند، به جز اطلاعات پرداختهای عادی حاوی اطلاعات دیگری نبودند.

وزارت امور خارجه روسیه همچنین اعلام کرد: «یکبار دیگر باید خاطرنشان کنیم که واشنگتن شرایط مناسب برای فعالیت هیأتهای دیپلماتیک روسیه را فراهم نمی کند. فشار بر این هیأتها ادامه دارد و رو به افزایش است».

در ادامه این بیانیه آمده است: «ما از مقامات آمریکا می خواهیم که قوانین ملی و تعهدات بین المللی خود را به اجرا گذارند و هرچه سریعتر انتشار غیرقانونی اطلاعات محرمانه را متوقف کنند و افرادی را که مسئول این اقدام هستند، به پاسخگویی وادارند، از جمله آنهایی که در دولت آمریکا صاحب منصب هستند».