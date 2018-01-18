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۲۸ دی ۱۳۹۶، ۲۳:۲۴

صائب عریقات خواستار حمایت اروپا از سازمان «آنروا» شد

صائب عریقات خواستار حمایت اروپا از سازمان «آنروا» شد

صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از اتحادیه اروپا خواستار حمایت از آژانس امدادرسانی و ایجاد اشتغال برای آوارگان فلسطینی (آنروا) شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، عریقات در نشست با نمایندگان کشورهای اروپایی در شهر رام الله فلسطین، خواستار حمایت این کشورها از آنروا بعد از توقف کمک های آمریکا به این سازمان شد.

عریقات هشدار داد که تصمیم آمریکا برای کاهش کمک ها به آنروا منجر به افزایش ناامیدی و افراطی گری در منطقه خواهد شد.

وی کشورهای اروپایی را به اتخاذ اقدامات و برنامه های سیاسی تاثیرگذار برای نجات صلح در منطقه و حمایت از مبانی حقوق و بین المللی تشویق کرد و خواستار عملی کردن موضع اتحادیه اروپا در مورد راه حل دو دولتی شد.

وزارت خارجه آمریکا روز سه شنبه گذشته اعلام کرد که واشنگتن 60 میلیون دلار به آنروا برای تداوم فعالیت هایش ارسال کرده است ولی مبلغ 65 میلیون دلار از کمک ها را متوقف کرده است.

آنروا به حدود 5.9 میلیون فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه و همچنین اردن، لبنان و سوریه امدادرسانی می کند.

کد مطلب 4203733

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