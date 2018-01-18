دانشگاه اردکان با کمبود فضای آموزشی مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیری طوسی امروز در دیدار روسای دانشگاه های استان یزد با استاندار با اشاره به اینکه دانشگاه اردکان از سال ۹۰ به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز کرد، ۲ هزار و ۵۰۰ دانشجو در این دانشگاه در ۳۲ رشته مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: در این دانشگاه هزار و ۸۰۰ نفر در مقطع کارشناسی، ۳۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و بقیه در مقطع کاردانی مشغول تحصیل هستند.

نصیری طوسی با اشاره به برخی مشکلات این دانشگاه بیان کرد: مکان استقرار دانشگاه از مهمترین مشکلات دانشگاه اردکان است ضمن اینکه با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: این مشکل بر می گردد به جایگاه و نگاهی که به آموزش عالی می شود که این نگاه ها جالب نیست زیرا در اردکان توجه بیشتر به حوزه صنعت است.

رئیس دانشگاه اردکان خاطرنشان کرد: راهبرد و استراتژی خاصی برای آموزش عالی استان نداریم و این امر سبب شده رشد متوازنی که آموزش عالی باید در استان داشته باشد را شاهد نباشیم.