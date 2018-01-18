عاشورزاده و صفری فردا به روی شی هاپ چانگ می روند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که به میزبانی چین در شهر «ووشی» جریان دارد، فردا شنبه ۳۰ دیماه، تکواندوکاران اوزان ۵۸- کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان به روی «شی هاپ چانگ» می روند که از تیم ایران فرزان عاشورزاده و ابراهیم صفری به مصاف رقبای خود می روند.

عاشورزاده در اولین دیدار «رویدانگ وو» از چین را پیش رو دارد و سپس به مصاف به مصاف «کارلوس ناوارو» مکزیکی می رود. دیدار دوم می تواند برای عاشورزاده یک دیدار انتقامی باشد. این مکزیکی در رقابتهای گرندپری مراکش نماینده کشورمان را شکست داده بود. البته پیش از این پیروزی، «ناواراو» سه بار در رقابتهای گرندگری ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و مسابقات جهانی ۲۰۱۵ برابر فرزان بازنده شده بود.

ابراهیم صفری دیگر نماینده کشورمان در این وزن در اولین دیدار به مصاف «جک وولی» از ایرلند می رود و در صورت برتری با «تای هون کیم» کره ای پیکار می کند. این کره ای برنز بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو، ۳ طلای قهرمانی جهان، ۳ عنوان قهرمانی مسابقات گرندپری ۲۰۱۷، عنوان قهرمانی بازی‌های آسیایی ۲۰۱۴ و عنوان قهرمان آسیا ۲۰۱۷ را کسب کرده است.

تیم ملی ایران در هفته سوم این رقابتها توسط سجاد مردانی موفق به کسب یک نشان برنز شد. پوراسماعیل، کیانی، حسینی و یعقوبی هم توفیقی در کسب مدال نداشتند.