آرزوی نوازنده فرانسوی برای سفر بعدی به ایران/تماشاگران راضی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، مانو کچه از نوازندگان مطرح درامز از کشور فرانسه پنجشنبه شب ۲۸ دی ماه کنسرت خود را در نهمین روز از جشنواره موسیقی فجر برگزار کرد. در این کنسرت که میزبان علاقه مندان به موسیقی جز بود کچه ضمن اجرای قطعاتی منتخب از آثار سال های اخیر چند قطعه از آلبوم جدیدش را برای مخاطبان ارایه کرد.

وی حین اجرای چند قطعه بخش اول کنسرت که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده بود، توضیح داد: من یک روز است که برای شرکت در جشنواره به ایران رسیدم بنابراین متاسفانه نتوانستم جای دیگری از این کشور را ببینم اما قول می دهم در سفر بعدی به ایران، کشور شما را بیشتر بگردم.

مانو کچه ضمن معرفی ژروم ریگارد نوازنده باس و پاتریک منوگویین نوازنده گیتار به عنوان گروه نوازندگان این کنسرت و قطعات آلبوم جدیدیش گفت: برایم افتخار بزرگی است که برای اجرای برنامه در ایران حضور دارم و امیدوارم شما با تماشای این اجرا از آن لذت ببرید.

در توضیح فعالیت های مانو کچه آمده است: «مانوکچه یکی از برجسته ترین نوازندگان درامز عصر ماست. موسیقیدانی که هم در اجراهای زنده و هم استودیویی فعالیت دارد. او دنباله‌روی سبکی یکتا در نوازندگی‌است؛ آمیزه‌ای متمایز از ظرافت و قدرت که موسیقیدان‌ها و تهیه‌کنندگان همواره در پی آن هستند. کچه که نوازنده‌ درامز منتخب پیترگابریل است در اثر بسیار موفق او به نام «پُتک» بسیار اثرگذار بود و کانون گروه او در اجراهای زنده‌ اخیرش در تور جهانی «Back to front» است.

همکاری درازمدت کچه با استینگ یکی دیگر از جنبه‌های بارز فعالیت حرفه‌ای اوست؛ سبک متمایز او سهم چشمگیری در موفقیت بهترین اثر استینگ «مرد انگلیسی» در نیویورک داشته است. ضمن اینکه فعالیت وی در جایگاه آهنگساز و رهبر گروه، بخش‌ مهمی از فعالیت‌های حرفه‌ای اوست.

این هنرمند تاکنون شش آلبوم با نام خود منتشر کرده که با اقبال گسترده‌ جهانی روبرو شده‌است. مشخصه‌ اصلی موسیقی او ادراک در خلق درون‌مایه‌های دقیق، ‌آهنگین و گیرا، جریان یکتا و حس‌وحال ژرف آن است. گواه نبوغ او این است که هر دو جنبه‌ هویت موسیقایی‌اش– به‌عنوان نوازنده‌ای بی‌نظیر و افسونگر صدا و آهنگساز و رهبر گروه مکمل یکدیگر است. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، او ترکیب جدیدی از سه‌نوازی را تجربه می‌کند و در این سیاحت نوازنده‌ باس فرانسوی، ژروم ریگارد و نوازنده‌ گیتار، ‌ پاتریک منوگوییَن، ‌او را همراهی می‌کنند.»