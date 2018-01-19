تلاش دشمن برای تضعیف نقش روحانیت عبث است/روحانیون حامی مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام قربانپور با اشاره به بروز شیطنت هایی در اغتشاشات اخیر کشور به منظور تضعیف جایگاه دین و روحانیون، اظهار داشت: روحانیت تشیّع بزرگترین حامیان مردم در ادوار تاریخی و دوران معاصر بوده است.

وی افزود: یکی از ارکان انقلاب اسلامی ایران بدنه مردمی انقلابی است،که با رویکرد و جهت گیری مکتبی از بدو نهضت انقلاب اسلامی تا کنون نقش بی بدیل ایفا کرده اند.

قربانپور تصریح کرد: هر اقدام اجتماعی بدون حضور مردم ابتر و بی نتیجه است و جمهوری اسلامی ایران قبل و بعد از تثبیت ساختار حکومتی تاکنون، همواره از پشتیبانی مردمی برخوردار بوده که این افتخاری بس عظیم است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن، ایام الله بصیرت ۹دی و دیگر ایام بی نظیر است، اظهار کرد: حمایت مردم از نظام اسلامی همواره نقشه های دشمن را به یأس تبدیل کرده است.

وی عنوان کرد: روحانیون برخاسته از متن مردم و فرزندان آب و خاک ایران اسلامی می باشند و غالب جمعیت روحانیت را اقشار متوسط و حتی محروم جامعه که درد آشنای مردم هستند تشکیل می دهند، بنابراین این قشر از حمایت مردمی برخوردارند.

قربانپور ادامه داد: بنابراین روحانیت تشیّع دو ویژگی مهم دارد، یکی اینکه برخاسته از بدنه جامعه و محشور با آنها است و دیگر اینکه در همه حوادث اجتماعی و سیاسی حتی بلایای طبیعی، حامی مردم و چه بسا زبان گویای جامعه نزد مدیران اجرایی و قضایی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: به یقین باید گفت شیطنت های اخیر نمی تواند جایگاه مردمی روحانیت را خدشه دار کند، ازسویی روحانیون نیز به وظیفه شرعی خویش عمل می کنند و هرگز در حمایت از جامعه قصور پیشه نخواهند کرد.