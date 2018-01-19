تنها گزینه عربستان برای خروج از تنگنای یمن گفتگو با انصارالله است

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در مطلبی با اشاره به گرفتار شدن سعودی ها در باتلاق یمن نوشته است: شلیک موشک های بالستیک حوثی ها به عربستان و فرمان سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان برای اختصاص دو میلیارد دلار برای بانک مرکزی یمن در عدن برای توقف بحران ارزی یمن اوج مخمصه و بحرانی که سعودی ها در یمن بدان گرفتار شده اند را نشان می دهد.

این رسانه آورده است: موشک های بالستیکی که به جیزان در جنوب غربی عربستان از سوی یمنی ها شلیک شده و تعداد آنها طی ۱۰ روز گذشته به ۵ عدد رسیده است به مثابه تهدید امنیتی و نظامی برای عربستان است و خزینه مالی این کشور را تهی می کند به ویژه که گزارش هایی درباره شکست سامانه پاتریوت در ساقط کردن این موشکها وجود دارد و اینکه نیروهای سعودی برای ساقط کردن هر موشک بالستیک حوثی ها به هفت موشک پاتریوت نیاز دارند و اگر قیمت هر موشک پاتریوت بین پنج تا هفت میلیون دلار باشد این برای خزینه مالی عربستان بسیار سنگین است و این جدای از اثرات روانی و امنیتی این حملات موشکی است.

رای الیوم در ادامه می افزاید: جنگ ضد یمن که ائتلاف تحت رهبری عربستان به راه انداخته است و ماه مارس آینده سه سال آن تمام می شود و اختصاص دو میلیارد دلار و تزریق آن به بانک مرکزی یمن، تاکیدی بر این است که عربستان مسئول مستقیم مشکلات مالی و معیشتی برای بیش از ۲۵ میلیون یمنی است. رهبران عربستان از دو حیث نگران هستند؛ نخست ادامه حملات موشکی به عربستان و خواه وخامت اوضاع معیشتی و انسانی در یمن با فروپاشی ریال و بالا رفتن نرخ تورم به شکل بی سابقه؛ اما گزینه های سعودی ها به نظر محدود به نظر می رسد به ویژه که آنها توان حل و فصل اوضاع از طریق نظامی را ندارند و طرح ها و راهکارهای سیاسی نیز وجود ندارد.

این رسانه نوشته است: برگزاری نشست فوری سازمان همکاری اسلامی در سطح وزیران خارجه در مقر آن در شهر جده در هفته آینده برای بررسی حملات موشکی بالستیک به ریاض یکی از نشانه این نگرانی سعودی هاست و آنها به دنبال جلب حمایت سیاسی کشورهای اسلامی برای مقابله این خطری که ایران را در ورای آن متهم می کنند، هستند.

رای الیوم آورده است: تزریق دو میلیارد دلاری موقتا فروپاشی ریال یمنی را متوقف می کند اما قطعا نمی تواند شلیک موشک های بالستیک به شهرهای عربستان را متوقف کند و احتمال افزایش شلیک موشک ها در راستای استراتژی که جنبش انصارالله دنبال می کند نیز هست تا از نظر مالی و انسانی عربستان را دچار فرسایش کند. به نظر می رسد که تنها گزینه ای که عربستان برای خروج از بحران یمن پیش رو دارد گفتگو با انصارالله در اسرع وقت ممکن برای کاستن از خسارات است زیرا مجبور به برداشتن این گام یعنی گفتگو در سرانجام کار است.