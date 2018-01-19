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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۱

استاندار کرمانشاه:

برگ برگ تاریخ کرمانشاه آکنده از رشادت‌ های بانوان این سرزمین است

برگ برگ تاریخ کرمانشاه آکنده از رشادت‌ های بانوان این سرزمین است

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه گفت: برگ برگ تاریخ استان کرمانشاه از رشادت‌ های بانوان این سرزمین آکنده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متعاقب انتشار ویدیویی در شبکه های مجازی در خصوص «لحظه وقوع زلزله و جانفشانی پرستار بخش نوزادان در نجات بیماران در بیمارستان حضرت امام اسلام آباد غرب »، هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه خواستار شناسایی و تقدیر از این دو پرستار شجاع شد.  

 بازوند پس از تایید صحت موضوع، ضمن اشاره به جانفشانی مردم استان در زمان دفاع مقدس خاطر نشان ساخت: غیرت بانوان کورد نه‌ تنها در کشور، بلکه در تمام دنیا زبانزد است و برگ برگ تاریخ استان کرمانشاه از رشادت‌ های بانوان این سرزمین آکنده است و این دو بانوی فداکار نیز نماد و نمودی از نقش آفرینی زنان استان در سخت ترین و بحرانی ترین لحظات ممکن هستند و بر خود لازم میدانم که در اولین فرصت با این دو بانوی بزرگوار دیدار و از  وظیفه شناسی و فداکاری آنها قدردانی کنم و از وزیر محترم بهداشت نیز تقاضا دارم که این دو پرستار پرتلاش را به عنوان پرستاران نمونه معرفی نماید.

گفتنی است این دو پرستار فداکار خانم ها فاطمه مرادبیگی و زهرا اسماعیلی نام دارند. 

کد مطلب 4203775

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