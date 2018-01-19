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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۴

هندبال قهرمانی مردان آسیا - کره جنوبی؛

برتری تیم ملی ایران برابر ازبکستان/ فردا مصاف با ژاپن پر قدرت

برتری تیم ملی ایران برابر ازبکستان/ فردا مصاف با ژاپن پر قدرت

تیم ملی هندبال مردان ایران در اولین دیدار خود در رقابتهای قهرمانی آسیا برابر تیم ازبکستان با اقتدار به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی آسیا در بخش مردان از ۲۸ دی ماه در سوآن کره جنوبی آغاز شده است. تیم ایران در گروه اول دور مقدماتی با تیم های ازبکستان و ژاپن هم گروه است. ملی پوشان ایران در اولین مسابقه خود در این رقابتها، صبح امروز جمعه ۲۹ دی ماه به وقت ایران، به مصاف تیم ازبکستان رفتند. 

در این دیدار شاگردان «بوروت ماجک» نیمه اول را با نتیجه  ۱۹ بر ۱۲ رقیب خود پیروز شدند. در پایان تیم ایران با نتیجه ۳۷ بر ۱۸ تیم ملی ازبکستان را از پیش رو برداشت. در پایان این بازی جلال کیانی از ایران بهترین بازیکن مسابقه معرفی شد. 

فردا در ادامه این رقابتها تیم ایران باید به مصاف ژاپن برود. تیم ملی هندبال ژاپن پیش از این تیم ازبکستان را با نتیجه ۳۸ بر ۲۷ شکست داده بود. تیم ژاپن در تاریخچه حضورش در مسابقات قهرمانی آسیا موفق به کسب ۲ طلا، ۵ نقره و ۴ برنز از نظر تعداد مدال سومین تیم برتر قاره می باشد. 

ایران در پیشینه حضور خود در این بازیها تنها یک بار در سال ۲۰۱۴ موفق به کسب یک مدال برنز شده است. 

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا از ۲۸ دی ماه در سوآن کره جنوبی برگزار می شود. سه تیم اول این رقابتها جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان سال ۲۰۱۹ را بدست خواهند آورد. 

کد مطلب 4203809

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