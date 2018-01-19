به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه وابسته به جنبش راستگرای افراطی در هلند، پلاکاردی با مضمون نژادپرستانه و اسلام ستیزانه و آدمکی با سر بُریده را بر درب مسجد امیر سلطان در شهر آمستردام واقع در این کشور آویزان کردند.

گروه افراط‌گرای مذکور سپس تصویر پلاکارد را همراه با نوشته «سر بریدن» در شبکه اجتماعی نیز به اشتراک گذاشت.

«قنبر شنر» خادم این مسجد در گفتگو با خبرنگار آناتولی اقدام مذکور را محکوم کرد و اعلام کرد که هدف از این اقدام تحریک مسلمانان است.

به گفته وی، تحقیقات در این زمینه از سوی پلیس آمستردام آغاز شده است.