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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶

حمله افراط‌گرایان به مسجدی در هلند

حمله افراط‌گرایان به مسجدی در هلند

یک گروه وابسته به جنبش راستگرای افراطی در هلند در اقدامی اسلام ستیزانه به نصب آدمکی موهن بر درب یکی از مساجد واقع در شهر آمستردام مبادرت نمود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک گروه وابسته به جنبش راستگرای افراطی در هلند، پلاکاردی با مضمون نژادپرستانه و اسلام ستیزانه و آدمکی با سر بُریده را بر درب مسجد امیر سلطان در شهر آمستردام واقع در این کشور آویزان کردند.

گروه افراط‌گرای مذکور سپس تصویر پلاکارد را همراه با نوشته «سر بریدن» در شبکه اجتماعی نیز به اشتراک گذاشت.

«قنبر شنر» خادم این مسجد در گفتگو با خبرنگار آناتولی اقدام مذکور را محکوم کرد و اعلام  کرد که هدف از این اقدام تحریک مسلمانان است.

به گفته وی، تحقیقات در این زمینه از سوی پلیس آمستردام آغاز شده است.

کد مطلب 4203818

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