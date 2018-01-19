به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات صبح امروز با حضور ۳۳۵ جودوکار از ۴۶ کشور در تونس آغاز شد. تیم کشورمان در روز نخست سه نماینده داشت که تاکنون یک جودوکار از دور مسابقات خارج شده است.

علی قلی پور در جدول ۳۱نفره وزن ۶۰- کیلوگرم در گام نخست به مصاف «یواخین گومز» از اسپانیا رفت و بعد از سه دقیقه مبارزه با ضربه فنی بازنده شد و از دور رقابتها کنار رفت.

در ادامه این مسابقات خجسته و نوری زاده در وزن ۶۰- کیلوگرم به روی تاتامی می روند. خجسته دور نخست استراحت دارد و سپس به مصاف ون گانسیبک از بلژیک می رود. قاسم نوری زاده دیگر جودوکار کشورمان در این وزن نیز بعد از یک دور استراحت به دیدار سندل سینان از ترکیه خواهد رفت.

این دوره از مسابقات به مدت سه روز در تونس برگزار می شود.