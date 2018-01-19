عدم عذرخواهی «نیکی هیلی» از کشورهای آفریقائی «شنیع» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، نماینده گینه استوائی در سازمان ملل عدم عذرخواهی «نیکی هیلی» از کشورهای آفریقائی به دلیل سخنان توهین آمیز هفته گذشته ترامپ را «شنیع» توصیف کرد.

«آناتولیا ندانگ» (Anatolio Ndong) نماینده گینه استوائی در سازمان ملل پس از دیدار جمعی از نمایندگان کشورهای آفریقائی با «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل در این باره به خبرنگاران اعلام کرد: واقعاً امیدواریم که عذرخواهی (آمریکا) روی دهد.

وی در ادامه از «پیشنهاد ویژه» ۵۴ کشور آفریقائی به نماینده آمریکا در سازمان ملل در نشست مذکور خبر داد؛ اما به محتوای آن اشاره ای نکرد.

نماینده گینه استوائی در سازمان ملل درباره نشست کشورهای آفریقائی با نیکی هیلی گفت که وی بر اهمیت کشورهای آفریقائی برای آمریکا تصریح کرد؛ اما به عذرخواهی از سخنان ترامپ مبادرت ننمود.

این در حالیست که مردم هائیتی نیز ساعاتی پیش با تظاهرات مقابل سفارت آمریکا در «پورتو پرنس» (Port-au-Prince) پایتخت این کشور مراتب اعتراض خود را به اظهارات توهین آمیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کردند.

تظاهرات کنندگان با در دست داشتن پلاکاردها و دست نوشته هائی به سخنان اهانت بار هفته گذشته ترامپ واکنش نشان داده و آن را نژادپرستی خواندند.

هفته گذشته نیز برخی از کشورهای آفریقائی سفیر و یا کاردار آمریکا در کشورهای متبوع خود را جهت ابلاغ اعتراض به اظهارات موهن ترامپ به وزارت خارجه خود احضار کرده بودند.

ترامپ روز پنجشنبه گذشته در ادامه سیاست‌های ضدمهاجرتی خود در یک نشست رسمی در کاخ سفید با اشاره به ورود مهاجران از کشورهایی چون السالوادور، هائیتی و برخی کشورهای آفریقایی گفته بود: چرا ما این مردم از کشورهایی که .... هستند را به اینجا راه می‌دهیم؟

وی در همان نشست در واکنش به سخنان سناتور دموکرات ریچارد دوربین که در دفاع از مهاجرپذیری صحبت کرد، گفت که آمریکا باید در پی اعطای اقامت به مهاجران از کشورهایی مثل نروژ باشد.

لازم به ذکر است بسیاری از کشورهای آفریقایی نسبت به سخنان موهن ترامپ علیه مردم این قاره معترض شده و خواستار عذرخواهی رئیس جمهوری آمریکا از مردم آفریقا شده اند.