واگذاري شبكه بانكي و بيمه ها پيش نياز خصوصي سازي نيروگاه ها است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، رييس سازمان خصوصي سازي در دومين همايش تبيين فرآيند خصوصي سازي در وزارت نيرو گفت: سازمان خصوصي سازي و دولت در مقابل شركتهايي كه واگذار مي كنند، مسئوليت ناهنجاري بوجود آمده را نيز مي پذيرد.

احمد مير مطهري گفت: گر چه بستر خصوصي سازي در كشور فراهم شده و برخي شركت هاي دولتي نيز واگذار شده اما اگر پس از واگذاري شركتي با اخراج كاركنان يا اختلال در فعاليت هاي توليدي خود مواجه شود ما به هدف خود دست نيافته ايم.

وي افزود: با توجه به شرايط موجود مصلحت در اين است كه ابتدا فعالان اقتصادي در بخش خدمات را به بخش خصوصي واگذار و سپس خصوصي سازي نيروگاه ها آغاز شود.

ميرمطهري خصوصي سازي شبكه بانكي و بيمه را موتور محركه اقتصادي كشور عنوان كرد و افزود: بعد از اين كار بايد با احتياط به سمت خصوصي كردن صنايع بزرگ قدم برداشت تا كمترين آسيب از لحاظ ريزش نيروهاي انساني و فعاليت اقتصادي متوجه اين بخش شود.

وي با اشاره به افزايش تعداد شركت هاي دولتي از نسل اول تا سوم در 25 سال گذشته گفت: اسامي شركت هاي نسل اول در قانون ذكر و از رديف بودجه اي استفاده مي كنند، شركت هاي نسل دوم و سوم نيز در نتيجه سرمايه گذاري شركت هاي نسل اول و دوم بوجود آمدند.

به گفته وي، ارتباط و انحصار بين اين شركت ها از نقطه نظر قانوني تنها مبتني بر مسايل اقتصادي نبوده و شرايط اجتماعي نيز در تاسيس آنها دخالت داشتند.

وي افزود: سهم وزارت نيرو از قيمت گذاري 400 شركت در سال جاري كه به عهده سازمان خصوصي سازي گذاشته شده، 60 شركت است.

وي گفت: سازمان خصوصي سازي تصميم ندارد يك شبه اتفاقي را كه در 20 سال پيش رخ داده از بين برده و به بخش خصوصي واگذار كند اما شركت هايي كه مي توانند در قالب يك شركت دولتي باقي بمانند بايد شرايط و انحصار ويژه اي داشته باشند تا اين اتفاق رخ دهد.

مير مطهري افزود: اگر امكانات مالي و شرايط مساعد براي واگذاري به بخش خصوصي وجود نداشته باشد نبايد واگذاري صورت گيرد.

به گفته وي، پيچيدگي كار قيمت گذاري 400 شركت بازرگاني، معدني، راه ، مخابرات و ماشين سازي باعث دعوت از موسسه هاي حسابرسي معتمد سازمان بورس شد و در حال حاضر نيز دستور العمل قيمت گذاري در اختيار موسسه هاي حسابرسي قرار گرفته و آنها نيز بر اساس معيارهاي شركت هاي بزرگ، متوسط و كوچك به كار قيمت گذاري مي پردازند.