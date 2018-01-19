برگزاری تظاهراتی گسترده برای آزادی شیخ زکزاکی در نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار العالم اعلام کرد که آبوجا پایتخت نیجریه شاهد تظاهرات گسترده مردمی برای آزادی عالم سرشناس این کشور شیخ زکزاکی بوده است.

بر این اساس، مردم در این تظاهرات با تاکید بر غیرقانونی بودن حبس شیخ زکزاکی از حکومت نیجریه خواستار آزادی هر چه سریعتر او شدند.

این تظاهرات در چارچوب کمپین نهادهای مدنی و حقوقی با عنوان «انتظار تا پایان» در حمایت از شیخ زکزاکی برگزار شد.

ارتش نیجریه سال ۲۰۱۵ به تجمعات حامیان شیخ زکزاکی در شهر زاریا حمله کرد که به گفته طرفداران او به کشته شدن نزدیک به ۱۰۰۰ تن از جمله چند عضو خانواده وی منجر شد.