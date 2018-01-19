مشکل بیکاری چالش مهم و اساسی در شهرستان خدابنده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد بیگدلی بعد از ظهر جمعه در آئین بزرگداشت شصت و دومین سالگرد شهادت شهید مظفر علی ذوالقدر ( شهید ملی و ازشهدای فدائیان اسلامی در سال ۱۳۳۴) و یادواره ۴۵۰ شهید شهرستان خدابنده در محل سالن اجتماعات فرهنگسرای اشراق شهر قیدار با بیان اینکه با وجود برخورداری شهرستان خدابنده از ظرفیت های ارزشمند در زمینه توسعه، این شهرستان هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه توسعه دست یابد، افزود: شهرستان خدابنده طی سال‌های گذشته از وجود یک محرومیت تاریخی و تأسف بار رنج می‌برد ولی در طی چند سال اخیر فعالیت‌های خوبی برای رفع محرومیت‌ها صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه شهرستان خدابنده در حوزه های مختلف دارای ظرفیت‌های خوبی است، ادامه داد: طی سال‌های اخیر با اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های خوبی در زمینه ساخت بیمارستان، توسعه شبکه راه‌های مواصلاتی و توسعه حوزه کشاورزی در شهرستان خدابنده صورت گرفته است.

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی از بیکاری قشر جوان وتحصیلکرده به عنوان چالش مهم در این شهرستان یاد کرد و افزود: باید همه بخش‌های جامعه برای رفع معضل بیکاری در جامعه تلاش کنند و در این راستا مجلس با تمام توان آماده تعامل و همکاری با دولت است.

بیگدلی با تاکید بر اینکه ادامه دادن راه شهدا نباید تنها به حرف خلاصه شود، گفت: همه باید برای تحقق وحدت و انسجام در جامعه ضمن کنار گذاشتن همه اختلاف‌سلیقه‌ها و اختلاف‌نظرها برای توسعه ایران اسلامی تلاش کنیم.

وی بابیان اینکه ملت بزرگ ایران همواره با وحدت و همدلی با تبعیت از فرامین ولایت‌فقیه برای اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند، افزود: اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون خون شهدا و ایثارگری جانبازان و آزادگان است.

بیگدلی تاکید کرد: همه وظیفه داریم برای تحقق اقتدار و عزت ایران اسلامی متحد و منسجم باشیم و با کنار گذاشتن اختلافات برای پیشرفت کشور تلاش کنیم.