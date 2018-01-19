آمریکا بزرگ ترین ناقض حقوق بشر در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین جعفر طزری در خطبه های نماز جمعه خیرآباد بیان داشت: امروز در شرایط تحریم قرارداریم و همه چیز بر ما تحریم شده است، مگر دوچیز؛ ماهواره و اینترنت، حال جای سوال است چرا ماهواره و اینترنت که برای بانیان هزینه های فراوانی دارد اما حاضرند رایگان در اختیار ما قرار دهند.

وی افزود: بعد از این سوال ها امروز یک روایت از وجود امیرالمؤمنین(ع) عرض می کنم تا نقش تصویر دیدن در ضمیر انسان مشخص شود و متوجه شویم که چرا امروز سعی دارند از طریق فیلم و تصویر جامعه اسلامی ما را متزلزل کنند.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به حکمت ۴۰۹ نهج البلاغه گفت: «القلب مصحف البحر» ، قلب کتاب چشم است، یعنی هر چه ببیند در ضمیر دل او ثبت می شود و در روایت دیگری است که حضرت فرمود «العین رائد القلب» چشم راهنمای قلب است، قلب انسان متوجه جایی یا چیزی یا افکار و اعمالی می شود که چشم به آنجا راهنمایی می کند.

وی ادامه داد: اگر انسان تصاویر مبتذل زنان بی حجاب یا مسائل غیر اخلاقی را شبانه روز نگاه کند در صفحه قلب او چه چیزی حک می شود و لب او به کجا هدایت می شود جز این است که به سوی فساد و تباهی کشیده می شود و از مسیر حق منحرف می شود.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به میلاد با سعادت حضرت زینب(س) قرار داریم، گفت: میلاد این بانوی بزرگ اسلام را خدمت شما و محبان و ارداتمندان خاندان ولایت تبریک عرض می کنم، همچنین روز پرستار را خدمت همه سفید پوشان جامعه پزشکی که با خدمات شبانه روزی از آلام و رنج های بیماران می کاهند تبریک عرض می کنم.

وی با بیان این که در هفته گذشته شاهد بودیم که کشتی نفتکش «سانچی» بعد از چند روز سوختن، در دل آب ها آرام گرفت و ملت ایران را داغدار ۳۲ تن از عزیزان خود کرد، گفت: این مصیبت را به خانواده های این عزیزان تسلیت عرض نموده و از خداوند برای آنان صبر و اجر فراوان مسئلت دارم و برای عزیزانی که از دست رفتند طلب علو درجات را مسئلت می نمایم.

امام جمعه خیرآباد با اشاره به دیداری که شرکت‌کنندگان در کنفرانس اتحادیه بین المجالس سازمان همکاری اسلامی با رهبر معظم انقلاب داشتند، گفت: رهبر معظم انقلاب چند نکته مهم را در مورد مسائل جهان اسلام بیان فرمودند؛ اولاً انتظار میرود دنیای اسلام در مسائل اساسی و حیاتی با صدای بلند نظر و موضع خود را بیان کنند.

وی عنوان کرد: یکی از این مسائل اساسی بحث فلسطین است، متأسفانه عده ای در عالم اسلام نظر به آن که نمی توان با رژیم جعلی مبارزه کرد از بیان نظر خود در مورد فلسطین کوتاهی می کنند یا سکوت اختیار می کنند و این موجب قدرت اسرائیل می شود.

طزری اظهار داشت: امروز غرب با تولید علم توانست به قدرت و ثروت برسد و دنیای اسلام نباید از این امر غافل باشد چرا که می توان به اهداف بلند علمی رسید، جمهوری اسلامی در اوج تحریم ها توانست در بسیاری از مسائل علمی روز رشد فراوانی داشته باشد.

وی اضافه کرد: امروز علمای اسلام باید دروغ های استکبار را با صدای بلند به گوش امت اسلام و دیگر امت ها برساند، دروغ هایی همچون حقوق بشر و دفاع از تروریسم، همه می دانیم داعش دست پرورده آمریکا است و می دانیم آل سعود در یمن و رژیم جعلی در فلسطین با چراغ سبز آمریکا به کشتار مسلمانان دست می زنند اما هیچ نهادی از نهادهای بین المللی یک کلام نگفته و نخواهد گفت اگر بنا بر محکوم کردن کشوری درجهان به عنوان ناقض حقوق بشر باشیم، هیچ کشوری مانند آمریکا اولویت ندارد، شما ملاحظه کنید در چند روز گذشته رئیس جمهور آمریکا، آفریقا را کثافت خانه نامگذاری کرده است با این وجود کشورهای مسلمانان را حامی تروریسم و ناقض حقوق بشر می دانند.