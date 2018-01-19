نباید انتقاد به مسئولین در تریبون نماز جمعه را تخریب تلقی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی در خطبه های نماز جمعه این هفته صفادشت با بیان این که استقرار قریب به ۹۰۰ تریبون نمازجمعه در سراسر کشور گویای یک معجزه است، گفت: انقلاب اسلامی حول محور امام جمعه و تریبون وعظ و خطابه سیاسی و عبادی، میلیون ها دل مؤمن و انقلابی را در میعادگاه وحدت و تقوا یعنی مساجد جامع و مصلاهای نمازجمعه گردهم می آورد.

وی افزود :در زمان حکومت‏ های طاغوت، ایران از نعمت نماز جمعه با کیفیت و کمیت کنونی‏ بی بهره شده بود، از این ‏جهت ما باید قدر‏دان نعمت نماز جمعه باشیم که از برکات انقلاب اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به این که نباید نماز جمعه را صرفا یک عبادت ساده و گردهم‏ایی هفتگی مؤمنان دانست، گفت: نماز جمعه یک نهاد مبارک اسلامی و قرارگاه فرهنگی اسلامی در منطقه و شهر خود است، ما در حال جنگ هستیم، البته جنگ نظامی نیست، معنوی است، جنگ اعتقادی و ایمانی است، جنگ سیاسی است، همچنان‏ که در دفاع مقدّس هشت سال بر ما جنگ را تحمیل کردند.

حسینی با تاکید به این که در نماز جمعه باید حرف دین، انقلاب و سیاست های ولی فقیه را بیان کرد، گفت: وقتی از مسئولین یا دولت سخنی به میان می آید، گاهی تعریف و تقدیر و حمایت و گاهی اوقات انتقاد می شود باید بدانند که ما دلسوز آن ها و حامی مردم هستیم.

امام جمعه صفادشت گفت: نماز جمعه پایگاه دینی و سیاسی مردم است و باید از مردم دفاع کنیم و انتقادها و خواسته های مردم را به دولت و مسئولین برسانیم و حقوق آنها را مطالبه کنیم، پس نباید انتقادهای دلسوزانه ائمه جمعه، تخریب یا تضعیف یا دشمنی تلقی شود.

امام جمعه صفادشت افزود: جوان گرایی و جذب جوان و صداقت و رابطه مستقیم با مردم‏ جزو اولویت های نماز جمعه است و ما با قوت تمام برنامه های ابلاغ شده را دنبال می کنیم.