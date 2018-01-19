محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسات کمیسیون تلفیق در ارتباط با بودجه سلامت در سال ۹۷ اشاره کرد و افزود: بالاخره بودجه پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق تصویب و به صحن مجلس ارائه شد تا در نهایت به تصویب نمایندگان برسد اما متاسفانه هیچ بودجه ای برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که ۱۰ سال است به تصویب رسیده، لحاظ نشد.

وی با انتقاد از اینکه مجلس توجهی به نظام سلامت، مردم و پرستاران ندارد، تاکید کرد: تنظیم بودجه سلامت تحت تاثیر جریانی خاص قرار دارد که منافع آنها در این بودجه دیده می شود.

دبیرکل خانه پرستار گفت: توزیع منابع در نظام سلامت به این شکل نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه تهدیدی برای از بین منابع سلامت خواهد شد.

وی با عنوان این مطلب که در سال ۲۰۱۷ رقمی بالغ بر ۴۴۷ میلیارد دلار سهم تولید ناخالص ملی کشور بوده است که بیش از ۷ درصد آن سهم سلامت است، ادامه داد: این سهم ۷ درصدی رقمی بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می شود.

شریفی مقدم توضیح داد: پیش بینی بودجه ۹۷ از درآمد نفت در سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان است، یعنی اگر کل این پول به نظام سلامت اختصاص داده شود تنها ۷۰ درصد این منابع را تامین می کند و اگر ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر از رقم کل یارانه ۶۰ میلیون ایرانی تخصیص یابد، می توان بودجه نظام سلامت را تامین کرد.

دبیرکل خانه پرستار اظهار داشت: متاسفانه جریانی خاص بودجه را در نظام سلامت تنظیم می کند در حالی که باید بدانیم نظام سلامت فقط درمان در بیمارستان ها نیست.

وی گفت: دوستانی که از افزایش تخت بیمارستانی و مراجعات بیماران آمار می دهند باید بدانند این آمارها نه تنها علامت خوبی نیست بلکه نشانه بیمار بودن نظام سلامت است.

وی افزود: سوال ما از نمایندگان این است که چرا بودجه سلامت را به این شکل تصویب می کند.

وی با اعلام این مطلب که در کشورهای توسعه یافته دو درصد از سهم سلامت صرف مراقبت از سالمندان می شود تاکید کرد: آیا سالمندان ما که بالغ بر ۸ میلیون نفر می شوند سهمی به همین اندازه از بودجه سلامت دارند؟

شریفی مقدم ادامه داد: مسیری که بودجه سلامت از طریق آن تصویب و مدیریت می شود متاسفانه نگاه صنفی و انحصاری دارد.

وی با اعلام این مطلب که بیش از ۹۶ درصد از ارائه دهندگان خدمات سلامت به عنوان صاحبان این حوزه از وضعیت موجود ناراضی هستند تاکید کرد: با توجه به عدم نشاندار بودن بودجه این نکته به ذهن می رسد که مردم از حداقل خدمات مراقبت های پرستاری محروم بمانند.

وی با انتقاد از اینکه کمیسیون تلفیق با بودجه پیشنهادی هزار میلیارد تومانی برای اجرای تعرفه خدمات پرستاری مخالفت کرده است، گفت: اگر این بودجه مصوب می شد قطعا منافع آن متوجه مردم و بیماران بود در حالی که انتظار می رود جامعه پرستاری انگیزه کار بیشتر و ارائه خدمات باکیفیت تر را داشته باشند.