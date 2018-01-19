حضور آمریکا در عراق باعث تصرف و غارت ثروت این کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید هاشم موسوی ظهر جمعه در خطبه های نمازجمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی با بیان اینکه امام خمینی(ره) فرمودند وظیفه مسلمانان در مسئله فلسطین مطابق وظایفی است که خود فلسطینیان دارند و همه در این زمینه یکسان مسئول هستند، گفت: روز غزه یکی از مناسبت های بسیار مهم است که باید نام برده شود.

وی بابیان اینکه اسرائیل از نظر مسلمانان غاصب و متجاوز است، افزود: بنابر فرمایش امام خمینی(ره) مسئله فلسطین همان مسئله ای است که تنها خود فلسطینیان با آن سرو کار ندارند بلکه وظیفه تمام مسلمانان بر این مسئولیت عمومی یکسان است.

حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه شنیده می شود آمریکا می خواهد در سوریه نیرو پیاده کند و در آنجا حضور داشته باشد، تاکید کرد: کشورهای منطقه اجازه حضور این شیطان در سوریه را ندهند.

وی با بیان اینکه تمام جهانیان می دانند که حضور آمریکا در عراق تنها باعث تصرف و غارت ثروت عراق شد، گفت: در این راستا نیز هدف آمریکا فراهم کردن زمینه حضور داعش در کشور عراق بود.

حجت الاسلام موسوی همچنین یادآور شد: اگر آمریکا به برخی از کشورها لبخند می زند تنها به این دلیل است که از آن ها ثروتشان را اخذ کند اما در مقابل کشورهایی که این توانایی را ندارند تحریم می کند.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه بسیجیان کشورهای عراق، سوریه و کشورمان نیروهای غاصب اسرائیل و داعش را از منطقه بیرون راندند، بیان کرد: از عربده های آمریکا نترسید چراکه این عربده کشی ها تازگی ندارد.

امام‌جمعه موقت همدان با بیان اینکه تحریم های جدید یک بازی است، عنوان کرد: دنیا دیگر گول این بازی ها را نمی خورد چراکه آمریکا در تمام دنیا شکست خورده و تنها از روی ناچاری این بازی ها را پیش می کشد.

وی عنوان کرد: آمریکا با داشتن یک رئیس جمهور روانی همانند شوروی دچار فروپاشی خواهد شد و ملت های مسلمان پیروز هستند.