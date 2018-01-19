مشکلات کشور به دلیل ضعف مدیریتی است/ مدیران شایسته انتخاب شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی در نماز جمعه برددخون با اشاره به وظایف دولتمردان، اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه بوده اند و مسئولان نباید در برابر خدمات بر آنان منت بگذارند.

وی با بیان اینکه مردم پشتوانه بزرگ نظام هستند، افزود: مسئولان خود را خادم مردم بدانند و در گزارشات و عملکرد خود مبالغه نکنند تا باعث بدبینی مردم نشود.

رکنی حسینی اضافه کرد: صداقت، پرهیز از وعده های بدون عمل بویژه در زمان انتخابات، تلاش برای کسب رضایت مردم، برخورد یکسان با مردم و عدم دخالت اندیشه های سیاسی در گزینش ها از وظایف مسئولان است.

امام جمعه بردخون قدرت و توانایی را لازم مدیران دانست و گفت: برخی مدیران با کمترین سابقه و تجربه مدیریتی انتخاب می شوند که این به ضرر مردم است.

وی ادامه داد: انتظار مردم این است که افراد شایسته و لایق در امور به کار گرفته شوند و به تخصص و تعهد آنان نگاه شود.

خطیب جمعه بردخون بر رفع مشکلات و خواسته های مردم تأکید کرد و ابراز داشت: دشمن برای براندازی نظام دست به هر کاری می‌زند پس تلاش کنیم مطالبات مردم عملی شود تا بهانه ای نباشد.

رکنی حسینی خواستار حضور مسئولان در بین مردم شد و افزود: مسئولان حرف های مردم را بشنوند و نسبت به درد ها و مشکلات آنان اقدام کنند.