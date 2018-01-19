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۲۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۴۲

امام جمعه بردخون:

مشکلات کشور به دلیل ضعف مدیریتی است/ مدیران شایسته انتخاب شوند

مشکلات کشور به دلیل ضعف مدیریتی است/ مدیران شایسته انتخاب شوند

بوشهر - امام جمعه بردخون با تاکید بر اینکه افراد شایسته و لایق در امور به کار گرفته شوند، گفت: بیشتر مشکلات کشور نه بخاطر تحریم‌ها بلکه به دلیل ضعف مدیریتی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسین رکنی حسینی در نماز جمعه برددخون با اشاره به وظایف دولتمردان، اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه بوده اند و مسئولان نباید در برابر خدمات بر آنان منت بگذارند.

وی با بیان اینکه مردم پشتوانه بزرگ نظام هستند، افزود: مسئولان خود را خادم مردم بدانند و در گزارشات و عملکرد خود مبالغه نکنند تا باعث بدبینی مردم نشود.

رکنی حسینی اضافه کرد: صداقت، پرهیز از وعده های بدون عمل بویژه در زمان انتخابات، تلاش برای کسب رضایت مردم، برخورد یکسان با مردم و عدم دخالت  اندیشه های سیاسی در گزینش ها از وظایف مسئولان است.

امام جمعه بردخون قدرت و توانایی را لازم مدیران دانست و گفت: برخی مدیران با کمترین سابقه و تجربه مدیریتی انتخاب می شوند که این به ضرر مردم است.

وی ادامه داد: انتظار مردم این است که افراد شایسته و لایق در امور به کار گرفته شوند و به تخصص و تعهد آنان نگاه شود.

خطیب جمعه بردخون بر رفع مشکلات و خواسته های مردم تأکید کرد و ابراز داشت: دشمن برای براندازی نظام دست به هر کاری می‌زند پس تلاش کنیم مطالبات مردم عملی شود تا بهانه ای نباشد.

رکنی حسینی خواستار حضور مسئولان در بین مردم شد و افزود: مسئولان حرف های مردم را بشنوند و نسبت به درد ها و مشکلات آنان اقدام کنند.

کد مطلب 4203997

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